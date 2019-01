¿Se va Francisca Lachapel de 'Despierta América'?

Luego de que algunos medios de comunicación publicaran que Francisca Lachapel salía de Despierta América, HOLA! USA ha podido confirmar con Univision que la carismática presentadora únicamente estará fuera de la emisión por unos días, pues le ha surgido una oferta laboral que comprometía su agenda. La animadora dominicana compartió la noticia el domingo por la noche a través de su cuenta de Instagram y detalló que este desafío laboral es en México, razón por la cual estará ausente del matutino, en el que comenzó a trabajar desde el 2015.

En su cuenta de Instagram –donde tiene más de 2.1 millones de seguidores –Francisca detalló mediante un live el domingo por la noche que la oferta de trabajo era para específicamente para ‘Mela la Melaza’, el personaje cómico que interpreta en la televisión y con el que se ganó el cariño del público en 2015, cuando participó en Nuestra Belleza Latina. “Estoy en México porque salió una oportunidad de trabajo, pero la oportunidad de trabajo no es para mí es para 'Mela la Melaza'”.

“A ‘Mela’ le ha llegado su momento de triunfar señores y ella me pidió que hiciéramos una pausa en nuestros problemas y que la acompañara a México a representarla”, expresó. Debido a este nuevo reto profesional, la conductora de 29 años estará ausente del matutino por un breve período de tiempo. A pesar de sus múltiples compromisos, Francisca prometió que actualizará sus redes y mantendrá al tanto a sus fans de su día a día en el territorio mexicano, donde 'Mela' hará de las suyas. “Yo voy a estar creo que un poquito perdida, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para no desconectarme tanto pero es que es mucho trabajo el que vamos a tener aquí”.

“Ella (su personaje de ‘Mela’) les va a dar los detalles después de qué se trata lo que está haciendo y todo eso. Yo no puedo decir nada porque después se molesta y me mata, pero ella les va a decir exactamente de qué se trata después en un video o me imagino que ella hará un live en su Instagram o en su Facebook, no sé, ustedes saben que ella es media complicada”, dijo en Instagram Stories.

2019, un año de retos e ilusiones

Para Francisca, este 2019 viene lleno de ilusión, luego de que el año pasado durante unas vacaciones por Dubái, su novio, el empresario Francesco Zampogna le pidiera matrimonio. Así que este año, la dominicana comenzará a preparar los preparativos para su gran día.

Además de esto, puede que la también modelo reciba una bendición más en si vida, ya que según las predicciones del vidente Víctor Florencio, conocido como ‘El Niño Prodigio’, Lachapel podría anunciar su embarazo. En una reciente visita al programa de Despierta América, el vidente compartió con Francisca que este año, además de boda, ¡le espera un niño!