¡Prepárate! Este domingo 13 de enero se transmitirá por primera vez la versión en español de La Voz en Estados Unidos, y como coaches estarán Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives. Cada uno de estos cantantes, transmitirá sus conocimientos y la disciplina necesaria a sus equipos para que, de uno de esos cuatro grupos, surja el ganador de esta edición. En entrevista exclusiva con HOLA! USA, Luis Fonsi conversó acerca de la estrategia que usará para triunfar en el programa. El multi ganador de premios como Latin GRAMMY y Premios Billboard, confesó lo feliz que se encuentra por formar parte de este proyecto con sabor latino. La Voz se estrenará este domingo 13 de enero a las 9pm/8c por Telemundo y el conductor del programa será Jorge Bernal, ¡así que prepárate!

VER GALERÍA

HOLA! USA: ¿Cuál consideras que será tu desafío más grande en La Voz?

LF: Lidiar con estos tres locos (refiriéndose a los otros coaches) que están aquí a mi lado (risas). El desafío más grande va a ser elegir la mejor voz por el nivel de talento que hay. Son buenos problemas, pero cuando hay mucho talento, la competencia te obliga a ser demasiado exigente, eso es difícil. Decirle que ‘no’ a alguien es muy difícil, especialmente para nosotros que nos dedicamos a esto, que al final del día estamos en sus zapatos. Ellos en los nuestros y nosotros en los de ellos.

La Voz no representa una sola bandera, representa a los latinos. Es bonito escuchar participantes de diferentes partes de Latinoamérica, que cantan en inglés o en español. Espero que la voz que gane sea de mi equipo. También espero que tenga una larga carrera después de que se acabe el programa, que triunfe y que pueda permanecer en el núcleo de la música por mucho tiempo.

VER GALERÍA

HU: ¿Qué cualidades buscarás dentro de los concursantes que formarán el #TeamFonsi?

LF: La voz es lo primero, lo más importante, es lo único que se escucha, uno no lo puede ver. La energía en el estudio, la reacción del público, dentro de lo que se puede escuchar y dejar que le corazón decida. Yo trato de no sobre analizarlo, especialmente cuando se van cerrando los equipos, uno tiene que ser más estratégico, si tienes más voces femeninas, tienes que buscar mas voces masculinas, cosas así, si tienes muchas voces pop, tratas de buscar otros géneros. En general, yo dejo que mi corazón decida por mí.

- ALEJANDRA GUZMÁN PROMETE SER UNA COACH EXIGENTE EN 'LA VOZ'

HU: ¿Eres un entrenador exigente o un poco más flexible?

Sí soy exigente, como vocalista lo soy, porque quiero que ganen, porque, aunque hay mucho respeto con los coaches y los participantes, yo quiero ganar. Yo quiero que ellos (los concursantes de su equipo) vengan preparados, que se sienta y se escuche una mejoría de semana a semana. Les hablo como un amigo, les hablo de tú a tú, les hablo como un compañero, con honestidad. Eso es lo que quiero que sientan, que soy un amigo; no soy un juez, soy su amigo y estoy aquí para ayudarlos a ganar.

HU: Si tuvieras que elegir entre Alejandra Guzmán, Wisin o Carlos Vives para meterlo a tu equipo, ¿a quién elegirías?

LF: A ninguno de los tres, son mu y malos (risas). No me pongas a elegir favorito, a los tres los quiero por igual. Son tres grandes son tres amigos, son tres estrellas y brillan con su propia luz. He aprendido mucho de ellos, son increíbles.

VER GALERÍA Los hijos de Luis Fonsi y Águeda López, los pequeñitos Micaela, de siete años, y Rocco, de dos.

HU: Si tus hijos quisieran seguir tus pasos y participar en La Voz, ¿cómo los apoyarías?

LF: Yo quiero que ellos sean felices, que ellos hagan lo que a ellos les llene su corazoncito de felicidad y si es eso, yo los voy a apoyar. Obviamente siendo musico, que les guste la música es algo que me llenaría de orgullo, pero eso solo lo van a decidir ellos.