Aunque Francisca Lachapel tuvo una infancia un poco dura y con limitaciones económicas, la presentadora de Despierta América siempre se ha mostrado orgullosa de sus orígenes y de su pasado, e incluso ha sabido sacarle provecho a todas las experiencias que pudieron haberla frenado en el camino a conquistar sus sueños. Y es justo en su última publicación de Instagram que la dominicana habló de uno de sus primeros logros en la vida: su graduación como técnico en computación.

En la foto, que ya acumula más de 89 mil likes, se ve a una joven Francisca posar junto a sus dos hermanos con una enorme sonrisa en el rostro y enfundada en un vestido azul. “Santísimo padre, cómo cambia uno. ¡Gracias tiempo, gracias!”, escribió la dominicana a modo de broma junto a la tierna instantánea. “Mi primera graduación. Un técnico en computadoras. Cierro lo ojos y revivo lo orgullosa e importante que me sentía ¡imagínense! aprendí a manejar una computadora. Algo grande en ese entonces”, relató la hermosa conductora.

La presentadora bromeó con su fotografía y con los rostros de sus hermanos, quienes posan a su lado con una discreta sonrisa y sin mirar directamente a la cámara. “Allí me acompañan mis dos hermanitos Ambiorix y Dailin, que honestamente no me acuerdo porque tenían esa cara de felicidad”.

En la actualidad, Francisca tiene acceso a todos los looks que ella se pueda imaginar, algo que recordó, no era así en su pasado. Sin embargo, por tratarse de una ocasión especial, la presentadora y su madre decidieron diseñar el mejor vestido para que la dominicana se viera como una princesa el día de su graduación. “Ese vestido azul era lo más hermoso que yo me había puesto hasta ese momento Mi mamá, una vecina costurera y yo diseñamos y elegimos la tela. Fue hecho con mucho amor y no era para menos, una graduación es siempre un evento importante en cualquier familia. Señores yo me sentía más bella que una princesa de Disney”, escribió la presentadora que años más tarde se convertiría en una verdadera reina de belleza.

La futura novia

Al igual que en su fotografía compartida, Francisca Lachapel volverá a vestirse de princesa, solo que en esta ocasión, lo hará para unir su vida en matrimonio con su amado, el italiano Francesco Zampogna, con quien se comprometió en diciembre del año pasado durante sus exóticas vacaciones en Dubái.

Y aunque la pareja no tiene una fecha aún definida para el gran evento, la presentadora al parecer ha tenido mucho tiempo para soñar con el que sin duda será uno de los días más importantes de su vida. “Estoy viviendo un sueño, tener una persona que me quiere, que me ame, que me respete. Y ahora tener la oportunidad de tener una boda como de cuento de hadas, me lo voy a vivir y me lo voy a gozar", dijo la carismática presentadora en su regreso a Despierta América, quien confesó no haber pensado aún en la locación en la que les gustaría celebrar su unión, pues aún está cegada por la emoción.