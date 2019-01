Ahora que vuelve a formar parte del jurado, Dayanara Torres vive una experiencia muy distinta en el foro de Mira Quién Baila All Stars. Hace un poco más de un año, la ex Miss Universo era una de las participantes del show y estaba a punto de convertirse en la ganadora de la quinta temporada del reality, un triunfo que le dio un giro radical a su carrera. Con los primeros bailes de esta edición aún en la boca de todos, Dayanara recordó la coreografía de apertura de la noche en la que se coronó como la ganadora, un espectáculo que aún la emociona como aquel día.

El 19 de noviembre de 2017, la final de Mira Quién Baila estaba lista. Dayanara Torres se disputaba el triunfo Ana Patricia Gámez y Danell Leyva. Los tres dedicaron cuerpo y alma en las coreografías finales, un resultado que Dayanara revivió en su cuenta de Instagram. "Follow Back Friday del número de apertura. ¡No puedo dejar de ver este número!", escribió la ex reina de belleza junto al clip que resume su talento como bailarina al ritmo de Vente pa' Ca, de Ricky Martin y Maluma. Ver aquel baile le recordó la noche en la que escuchó su nombre como la gran ganadora, una ocasión muy especial en la que sus seres queridos estuvieron presentes apoyándola en el set. "Con mi madre, mi hermana, mi familia y mis hijos en el público", agregó Dayanara a su publicación.

Dayanara vivió momentos muy gratos como competidora, pero una vez más le toca estar del otro lado y calificar el desempeño de los famosos en la pista, como lo hizo en la sexta temporada del show. Junto a ella, Yuri y el bailarín Casper Smart también evalúan los pasos de cada participante, observaciones que el domingo pasado, durante la primera gala de Mira Quién Baila All Stars, llevaron a El Dasa y Denise Bidot a ser los primeros nominados de esta edición.

Una vida personal también llena de emociones

Desde aquella época en la que competía por el triunfo en Mira Quién Baila, han pasado muchas cosas en la vida de Dayanara Torres. Quizá la que más emocionada la tiene en estos días es su reciente compromiso con Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios. La Miss Universo 1993 confirmó en su cuenta de Instagram que pronto sonarán las campanas de boda, pues aceptó la propuesta de su novio. “He asked & I said YES!!! ¡¡¡Dije que Sí...!!! Me siento Bendecida. Blessed to have you in our lives... #DiosEsBueno #ElTiempoDeDiosEsPerfecto”, escribió quien fuera la primera esposa de Marc Anthony junto a una bella imagen en la que presume su sortija.

