En cuestiones de amor, Carlos Ponce se encuentra feliz. El actor y cantante puertorriqueño ha vuelto a confiar en Cupido y le dio una nueva oportunidad al romance, esta vez de la mano de la reportera de Univisión, Karina Banda. La pareja confirmó su noviazgo en agosto pasado y, desde entonces, no han parado de mostrar los momentos de alegría que pasan cuando están juntos. Con la felicidad a flor de piel, el actor contó en una entrevista a HOLA! USA que para 2019 espera seguir igual de enamorado. "Me gustaría llevar las cosas como Dios las vaya poniendo. Pero yo espero que todo bien y bonito como siempre. No veo por qué no", dijo.

Podría decirse que, en ese aspecto, el corazón del puertorriqueño está sano; y en cuanto a la salud física, opta por llevar una vida sana para mantenerse en buen estado. Por ello, para resaltar la importancia de tomar control de la salud, el puertorriqueño representó a la compañía de seguros Cigna en el Marathon Disney World 2019, que tuvo lugar la madrugada de este miércoles en Orlando, Florida. Después de correr los 5 kilómetros de la carrera, Carlos Ponce se apoderó de nuestra cuenta de Instagram, en donde mostró lo emocionado que estaba antes y después del evento. Aún con mucha energía y de muy buen humor, el cantante conversó con HOLA! USA sobre los buenos hábitos para la salud.

Carlos Ponce es un apasionado del estilo de vida saludable. Por ello es que su rutina, día a día, la inicia con mucho movimiento. Desde que empieza a trabajar en casa, lo hace ejercitando un poco los músculos. "Yo checo mis correos en la mañana y mando mis textos de primera hora caminando en círculos. Eso, por lo menos, ya es mi motor de arranque para iniciar el día. También desayuno bien", explicó sobre sus buenos hábitos.

El actor sabe que hay trabajos en los que es imposible estar activos durante varias horas, pero hizo un llamado a los latinos para motivarse a poner atención a esa parte de su vida. "Nos toca un trabajo de oficina o un trabajo en donde tenemos que estar sentados de 9 a 5 de la tarde". Ponce también recalcó lo importante que es acudir a chequeos constantes. "A parte de eso, hay que ir al doctor. Al lado preventivo, a hacerse chequeos anuales para que nada nos tome por sorpresa", explicó.

Ejercicio en familia

Ese estilo de vida es el mismo que inculca a sus hijos y el que recomienda que los latinos deberían llevar. "Creo que dando el ejemplo. Uno puede enseñar todo lo que quiera, pero si no guía dando el ejemplo, de nada sirve. En mi casa me ven, en mi casa me acompañan las niñas -yo les digo las niñas, pero ya tienen diecicacho-", contó entre risas. "Por las tardes, cuando son frescas, salir y montar bicicleta y siempre con una meta como llegar al lugar de los juguitos o a donde nos comemos una empanadita o algo así, porque están haciendo ejercicio al mismo tiempo".

Con su novia, la situación es diferente, pues los horarios de trabajo no les permiten coincidir como quisieran. "Tenemos tanto tiempo en el trabajo de cada uno que es difícil. Cada cual tiene los horarios diferentes. Pero sí se logra. Sobre todo, cuando uno toma los tiempos especiales para uno, pero como rutina es un poquito más complicado", explicó.