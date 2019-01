Todos identificamos a Francisca Lachapel por ser la hermosa presentadora de cabellera negra del programa Despierta América, un sello por demás característico y con el que su público ya la tiene identificada. Sin embargo, la dominicana sorprendió a sus fans al compartir una fotografía en Instagram en donde se le ve con un radical cambio de look que dejó a más de uno confundido.

En la Instantánea que la conductora del matutino de Univision publicó, se dejó ver con una peluca rubia y un atuendo bastante revelador que al parecer, gustó mucho a sus followers. Un look totalmente inédito en ella, pues nunca antes había “cambiado” la tonalidad de su cabellera de esa forma. “¿Me pongo rubia? ¿qué dice el instapueblo?”, escribió debajo de la imagen que hasta ahora tiene más de 55 mil likes.

Ante la pregunta, sus seguidores le hicieron saber su opinión sobre su nueva imagen, y aunque hubo a quienes no les gustó, la mayoría de los comentarios que recibió fueron muy positivos, pues halagaban su belleza y personalidad. “Te queda genial, pero cambias totalmente. No te identifiqué”, escribió uno de sus seguidores. “A ti te luciría todo lo que te pongas, porque eres bella por fuera y por dentro”, comentó otro. Y por su puesto que sus seguidores tienen razón, pues Francisca no tiene empacho en mostrarse como es, ya sea glamorosa como solemos verla en la televisión o incluso sin una gota de maquillaje y haciendo ejercicio, como recientemente se dejó ver en algunos videos que compartió en sus redes sociales.

La presentadora es una de las estrellas de la televisión más queridas. Y es que con su sencillez, talento, belleza y desbordante carisma se ha ganado el corazón de su público y de sus más 2 millones de seguidores en Instagram. Un sueño que desde niña buscaba alcanzar y que en ocasiones creyó que jamás lograría, pues ha confesado que en el pasado llegó a prestar atención a los malos comentarios sobre su físico y nivel socioeconómico, palabras que ahora ella toma como armas para construir su amor propio y la hacen sentir orgullosa de lo que es y en lo que se ha convertido.

Una mujer de sueños

Hace unos meses, Francisca publicó a modo de relato y junto a una fotografía de ella a la edad de 13 años, lo que sucedía en ese entonces en su vida. En su texto, la también actriz revela cómo fue que las críticas y prejuicios sobre su condición y su físico no la frenaron en la búsqueda de sus metas. "Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita".

Y aunque admitió que llegó un momento en la que tomó esas palabras como ciertas, nunca perdió la fe en si misma. "(Dios) Me dice que él sabe que lo que estoy viviendo es duro, pero me pide que aprenda de estos momentos difíciles porque me harán una mujer muy fuerte. Que, si me mantengo firme, sin rendirme y guardo sobre todas las cosas mi corazón, él convertirá mis lágrimas en alegrías, mi desánimo en esperanza y convertirá lo que todos piensan que es imposible en posible", finalizó. Es ahora que sus palabras cobran sentido, pues la niña de esa fotografía hoy cumple sus sueños y su vida parece haber sido sacada de un cuento de hadas, en donde incluso, ha encontrado a su príncipe azul.