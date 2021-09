‘Construyendo desde Cero’ la campaña nacional para acabar con la falta de vivienda de los veteranos

Todos nos sentimos orgullosos de nuestros veteranos. Anualmente agradecemos su valentía por servir al país, usar el uniforme y defender nuestra libertad. Los celebramos de muchas formas, desde un feriado nacional hasta beneficios en aerolíneas pasando por increíbles descuentos en tiendas. Sin embargo, aunque millones de estadounidenses conmemoran sus hazañas, muy a menudo nos olvidamos de una población de veteranos necesitados: los héroes que lamentablemente experimentan la falta de vivienda e inestabilidad habitacional.

Hay aproximadamente 1.2 millones de veteranos hispanos en los Estados Unidos, y muchos se ven afectados profundamente por la inestabilidad de la vivienda. Aunque es casi imposible proporcionar un número exacto, según estimaciones del 2020 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress (por U.S. Department of Housing and Urban Development), indican que más de 37,000 veteranos duermen sin techo ni hogar cada noche. El mismo reporte dice que los veteranos de color son los que tienen la mayor probabilidad de experimentar la falta de vivienda, un 23% de estos veteranos sin hogar se identifican como latinos.

Según la Coalición Nacional para Veteranos sin Hogar, algunos de los factores que influyen para que existan tantas personas sin hogar, incluyen la falta de vivienda asequible y estabilidad económica al regresar a casa. Adicionalmente, muchos veteranos a menudo se enfrentan con poco o nulo acceso a atención médica estable o asistencia para el trastorno de estrés postraumático, y el abuso de sustancias. Todos estos factores pueden tener un gran impacto en su situación financiera.

Para muchos estadounidenses, la falta de vivienda no tiene solución pero en realidad esta situación no se ha afrontado directamente. El problema de la falta de vivienda es que no se han recibido los recursos que tan desesperadamente se necesitan, y tampoco los han recibido los miles de veteranos que padecen la falta de vivienda cada año.

Rocket Mortgage, el prestamista hipotecario más grande de Estados Unidos, entiende y es consciente de la importancia de tener un hogar estable y seguro para construir un futuro brillante. Un futuro en el cual las batallas de los veteranos puedan ser reconocidas en lugar de ser olvidadas. Con esto en mente, el prestamista unió esfuerzos con “Construyendo desde Cero”, una campaña nacional para acabar con la falta de vivienda de los veteranos, desde 2018.

A través de “Construyendo desde Cero”, las comunidades identifican casos de personas que necesitan esta ayuda, y colaboran para juntar recursos tangibles, y de esta forma iluminar poco a poco la sombra en la que han estado viviendo. Con el apoyo de Rocket Mortgage, esta iniciativa ya ha impactado positivamente a más de 80 comunidades.

Rocket Mortgage está apoyando el movimiento “Construyendo desde Cero” porque es hora de afrontar este problema dentro de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Con esto en mente, Rocket Mortgage, une sus esfuerzos junto a Sebastián Guadalupe Gallegos, veterano de la Marina de los Estados Unidos, y al American GI Forum, para ayudar a las comunidades a servir mejor a los veteranos hispanos garantizando opciones de compra de vivienda asequibles y accesibles.