Los príncipes William y Harry no caminarán juntos en el funeral de su abuelo

El esperado reencuentro entre los príncipes Harry y William es uno de los actos más esperados que se verán este sábado 17 de abril como parte de la ceremonia fúnebre en honor a su abuelo, el duque de Edimburgo. Tras es el distanciamiento que se ha generado entre los hermanos durante estos últimos meses, los duques se han visto obligados a reunirse debido a la muerte del príncipe Felipe. Sin embargo, dicho momento no será como todos los tenían pensado en el imaginario público ya que según el informe emitido por el palacio de Buckingham no los veremos tan juntos como hubiésemos deseado.

En lugar de caminar uno al lado del otro como establecen los protocolo, la casa real ha decidido hacer un cambio para que su posición en la procesión que seguirá al féretro de Felipe de Edimburgo les mantenga separados en todo momento. El duque de Cambridge y el de Sussex estarán divididos por su primo Peter Phillips durante el cortejo fúnebre.

Los hermanos y su primo caminarán en la misma fila detrás del príncipe Eduardo y el príncipe Andrés, y por delante del vicealmirante Sir Tim Laurence y el conde de Snowdon, mientras exponen sus respetos a su difunto abuelo.

Los otros miembros del grupo son el príncipe Carlos, la princesa Ana, un oficial de protección personal, un secretario privado, dos pajes y dos ayuda de cámara.

La procesión comenzará en la entrada estatal del Castillo de Windsor y terminará en la Capilla de San Jorge, donde el funeral tendrá lugar a las 3 de la tarde con un minuto de silencio. El ataúd será trasladado a la iglesia en un Land Rover que el propio marido de la reina ayudó a diseñar.

A pesar de que habrá una significativa presencia militar, en homenaje a su servicio al ejército británico, los miembros de la procesión no lucirán sus uniformes militares, sino que irán vestidos de luto. En caso de no hacerlo así, el príncipe Andrés y el príncipe Harry serían los únicos que no podrían llevar el atuendo castrense.

Según reza el protocolo, ninguno de ellos tiene derecho a usarlos tras dar un paso atrás en los deberes reales como ha sido su caso. En febrero pasado, los duques de Sussex comunicaron que se desvinculaban completamente de sus funciones de la corona y, desde ese momento, Harry perdió sus títulos militares, entre los que estaba el de Capitán General de la Marina Real.