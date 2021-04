Así es la espectacular casa en Hollywood de Fernando Noriega

Hiciste una película con Elsa Pataky en inglés, pero parece que el mundo del cine es difícil y solo faltaba la pandemia para acabar de complicarlo… ¿Cómo lo estás viviendo tú? El cine en Hollywood, ¿es algo que te quita el sueño?

Es muy complicado… Los llamo golpes de suerte. ¡Me mudé a Los Ángeles hace 12 años cuando hice esa película! Y me di cuenta que debía prepararme y vivir este país para poder seguir avanzando. Llegué hablando muy poco inglés y decidí también no descuidar mi carrera en el mercado latino mientras seguía preparándome y eso he estado haciendo –asegura muy consciente-. Este 2020 volví a poner un pie en un set en Los Ángeles: es un proyecto americano que se encuentra en desarrollo, aún no puedo hablar mucho de él pero estoy muy emocionado de haber trabajado con Ron Perlman, HellBoy, dirigido por Gabriel Beristain, quien trabaja constantemente en películas de Marvel como Iron man, Thor Guardians of the Galaxy, Avengers... ¡Ya veremos qué sorpresas me depara el destino!Es muy complicado… Los llamo golpes de suerte. ¡Me mudé a Los Ángeles hace 12 años cuando hice esa película! Y me di cuenta que debía prepararme y vivir este país para poder seguir avanzando. Llegué hablando muy poco inglés y decidí también no descuidar mi carrera en el mercado latino mientras seguía preparándome y eso he estado haciendo –asegura muy consciente-. Este 2020 volví a poner un pie en un set en Los Ángeles: es un proyecto americano que se encuentra en desarrollo, aún no puedo hablar mucho de él pero estoy muy emocionado de haber trabajado con Ron Perlman, HellBoy, dirigido por Gabriel Beristain, quien trabaja constantemente en películas de Marvel como Iron man, Thor Guardians of the Galaxy, Avengers... ¡Ya veremos qué sorpresas me depara el destino!