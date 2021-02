¡Que vivan los novios! La romántica e íntima boda de Victoria La Mala y Eriq Patinio

Hace siete años, Victoria Ortiz y el empresario de origen filipino, Eriq Patinio, se conocieron en un club nocturno en Beverly Hills y no se volvieron a separar. Fue, lo que se dice, un auténtico flechazo. “Ninguno de los 2 queríamos salir esa noche. A mí, una amiga me sacó casi a la fuerza y él tampoco quería salir; pero perdió una apuesta con un amigo. Es increíble como Dios tenía en sus planes que nos conociéramos y nosotros no teníamos ni idea”, recordó.

Victoria La Mala, como se le conoce en el ambiente musical, es hija de la actriz Lupita Ortiz y una de las promesas más destacadas del la música Tex-Mex en los Estados Unidos. De hecho, es la primera mexicana firmada por Roc Nation, la disquera de Jay Z.

Después de siete años de relación con “su gran amor”, el pasado mes de agosto el empresario le pedió la mano durante una romántica velada en Malibú, donde le entregó el anillo. Apenas seis meses después de hacer realidad su compromiso, hemos tenido el honor de asistir a su boda, ya que Victoria nos hizo partícipe de ella, en exclusiva, para nuestros lectores de HOLA! USA

En una ceremonia íntima, debido a la pandemia y bajo estrictas medidas de seguridad, el lugar elegido por la pareja para celebrar su enlace fue la mansión Penfield, que en su día fue hogar de Frank Sinatra, una casa llena de historia con impactantes vistas de 360 grados a la ciudad de Los Ángeles, donde reside la pareja.

La música elegida por Victoria para llegar al altar fue el tema de Elvis Presley, I cant help falling in love with you, acompañado por una guitarra en vivo. Bellísima en su clásico vestido diseñado por su querida amiga Cindy Ayvar, exquisitamente maquillada y peinada al estilo old Hollywood, al fondo de su entrada triunfal le esperaba su atractivo prometido enfundado en un elegante smoking de Hugo Boss. El evento fue celebrado por el pastor Chito Cordero y su esposa, Tess, quienes guardan una estrecha relación con la pareja.





La familia de los novios vivieron momentos muy especiales junto a Victoria y Eriq

Tras el casamiento, los invitados degustaron de un variado menú que constó de aperitivos como tostaditas de ahí, ceviche y pasteles de cangrejo que, junto a la ensalada aderezada con vinagreta de frutos del bosque, daban paso a un delicioso manjar de carne o langosta, según los gustos de cada quien.

La encargada de amenizar el delicioso festín con su música fue la nieta de Pedro Infante, Lupita Infante, quien acompañada de su mariachi puso la nota más mexicana a la celebración. El precioso pastel de boda fue regalo de Elia Aboumrad, la famosa chef mexicana que llegó a ser finalista en el programa estadounidense de Top Chef, quien es además una de las mejores amigas de la novia.