©@naomi La súper modelo ya ha compartido sus consejos para viajar en el pasado

La súper modelo agregó: “Esto es lo que hago siempre en cada avión que me subo. Y no me importa. Es mi salud y me hace sentir mejor”, explicó, luego de tomar su asiento ya desinfectado. “No importa en que vuelo vayan, privado o comercial, a medida que el avión desciende, la gente comienza a toser y estornudar, y yo simplemente no puedo, así que esta es la protección contra la tos y los estornudos. Por mucho que viaje, debería enfermarme de resfriados y esas cosas, pero tengo la bendición de no hacerlo. Y realmente creo que esto me ayuda, mi pequeña rutina ". ¡Todos podemos tomar un consejo de viaje de Naomi!