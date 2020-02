¡Selena Gomez está trabajando en un emocionante proyecto! La cantante de 27 años anunció a través de sus redes sociales que incursionará en el mundo de la belleza al lanzar su propia línea de maquillaje. La marca, llamada ‘Rare Beauty’, saldrá a la venta en el verano de este año y presentará productos que buscan empoderar las características individuales de cada persona.



©Getty Images Selena Gomez anunció su nueva marca de maquillaje ‘Rare Beauty’

Selena hizo el anuncio con un video behind-the-scenes en el que aparece trabajando arduamente en su nueva línea. “Chicos, he estado trabajando en este proyecto especial por dos años y ahora puedo decir ¡oficialmente que ‘Rare Beauty’ llegará a las tiendas de Sephora en Norteamérica este verano!”, escribió la intérprete de Lose You to Love Me junto al clip.



‘Rare Beauty’ estará a la venta en las tiendas de Sephora en Estados Unidos, Canadá y México. También estará disponible en línea en RareBeauty.com. La noticia de su nueva aventura empresarial se da luego de que Selena alcanzara los primeros lugares de los listados de música tras el estreno de su más reciente disco Rare. Durante su gira de prensa, la estrella ha sido muy abierta al explicar como este álbum revela su verdadero yo, y ahora se prepara para dar un nuevo paso en su carrera con su línea de maquillaje.



“Ser raro se trata de sentirse cómodo con uno mismo. He dejado de intentar ser perfecta, solo quiero ser yo”, dice en el video. “Creo que ‘Rare Beauty’ puede ser más que una marca de belleza. Quiero que todos dejemos de compararnos y comencemos a abrazar nuestras propias características. No estás definido por una foto, un ‘me gusta’ o un comentario. La belleza rara no se trata de cómo te ven otras personas, sino de cómo te ves a ti mismo”.