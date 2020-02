Los lugares favoritos de los ‘royals’ en Inglaterra

Bumpkin South Kensington, Londres

En el 2012 el príncipe William y Kate invitaron a 27 miembros de su equipo personal a un almuerzo especial de Navidad en el restaurante londinense. El grupo, que incluía a su equipo de prensa, sus secretarios privados y miembros de la Caballería del Hogar, disfrutaron de un delicioso menú festivo en un comedor privado.

Mandarin Oriental Hyde Park, London

Una estadía en esta opulenta propiedad te acercará lo más posible a la vida de la realeza. Se dice que la reina y la princesa Margarita aprendieron a bailar en el salón de baile del Mandarin, mientras que allí también tuvo lugar una recepción previa a la boda del príncipe William y Kate, a la que asistieron las familias reales de España, Dinamarca y Grecia, entre otras.

Bluebird Chelsea

En los primeros días de su incipiente romance, el joven príncipe William y Kate Middleton frecuentaban este popular café londinense durante sus románticas citas nocturnas. Hoy en día, a menudo se ve a Kate disfrutando allí con su hermana Pippa y su madre, cuando el trío se reúne para almorzar en la elegante terraza del café.

The Grosvenor House Suites, Londres

"Es el lugar favorito en el que me he alojado", en una ocasión dijo Meghan sobre este hotel de lujo. Y al lugar no le faltan fanáticos que valoran su ubicación en una zona altamente deseable de la ciudad [en Park Lane, el exclusivo barrio de Mayfair] y sus comodidades exclusivas: exquisitos buffets, servicios de spa en la habitación y sesiones privadas de gimnasio.

ANNABEL’S & Soho House

Las princesas Beatrice y Eugenie, y Lady Kitty Spencer, se encuentran entre los más famosos miembros de este ultraexclusivo club. Annabel's es el único club nocturno visitado por la reina, quien estuvo allá en el 2001 para disfrutar de un gin martini. Soho House es el exclusivo club solo para miembros a menudo frecuentado por el príncipe Harry y Meghan. El club también tiene sucursales en Toronto, Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami, entre otras.