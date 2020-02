Desde detener su más reciente gira por Europa hasta escribir y producir una canción para las más recientes protestas, la estrella del trap Bad Bunny hace lo que sea por su isla. Como comentó en un video para Billboard: "Amo a mi isla. Significa orgullo, significa amor. Ser puertorriqueño, significa todo.”

El tal vez boricua más exitoso de los últimos años, Lin-Manuel Miranda, llevó su aclamado musical Hamilton a la isla para recaudar fondos, promover las artes e impulsar el turismo. Además, junto a su padre creó el Fondo Flamboyán para las Artes, el cual apoyará a instituciones, artistas, músicos y galerías. "I love my island. It means pride, it means love, it means a lot of things to me. Being Puerto Rican, it means everything. It's what I am”, comentó.

“Qué orgulloso me siento de ser puertorriqueño”, tuiteó el cantante y actor Ricky Martin, tras participar en las más recientes protestas en la isla. El exMenudo ha usado su fama para apoyar a la reconstrucción de la isla recaudando fondos y construyendo viviendas.