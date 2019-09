¿Se casó en Italia Francisca Lachapel? Raúl González dice que sí pero Karla Martínez y Alan Tacher opinan lo contrario

Desde que Francisca Lachapel se comprometió en Dubái en diciembre pasado, su boda con Francesco Zampogna es una de las más esperadas. Sin embargo, de esa celebración de amor tan especial, la presentadora de Despierta América parece no tener muchos planes listos. Eso sí, vive al máximo su relación con su pareja, con quien está de viaje en Italia y, según contó Raúl González, para dar el "sí, acepto" cerca de la familia Zampogna.

Francisca Lachapel y Francesco Zampogna se comprometieron en diciembre pasado, durante sus vacaciones en Dubái

Francisca Lachapel no estuvo presente en el programa matutino de Univision este jueves, y sobre su ausencia, su compañero Raúl González parecía tener la respuesta que todos esperaban. "Francisca no está. Se fue a casar a Italia y no nos invitó", dijo a las cámaras como si estuviera revelando un secreto.

Loading the player...

RELACIONADO: Francisca Lachapel comparte detalles de su primera experiencia con el bótox

De inmediato Karla Martínez y Alan Tacher lo desmintieron mientras el conductor se escondía como si hubiera contado el secreto más grande de la ex Nuestra Belleza Latina. "No, no. Luego se hacen los chismes", dijo Karla para el público.

Lo que Alan reveló fue que la pareja había viajado una vez más hasta Italia para empezar a detallar los planes de su gran día. "Le fue a poner fecha a la boda", agregó entre las risas de Raúl.

Los fans de la pareja esperan con emoción el gran día de su boda

RELACIONADO: Francisca Lachapel se sincera y confiesa que ha subido un poquito de peso

Karla, un poco más seria, explicó: "Se fue con su prometido a organizar el bodorrio". Mientras hablaba, Raúl cerró un ojo a las cámaras como si quisiera dar a entender que en realidad la pareja estaba en Europa para iniciar el resto de sus vidas juntos.

Los detalles que todos esperan

Si bien los fans y amigos de la dominicana esperan saber más sobre este gran día, la realidad es que los detalles de los preparativos aún no están definidos. La pareja parece que no ha decidido la fecha de su boda, ni tampoco el lugar, aunque en varias ocasiones Francisca contó que le gustaría que fuera en su natal República Dominicana para estar cerca de su familia, un deseo que comparte con su novio, quien quiere que sea en Italia.

Francisca y Francesco viajaron a Italia hace unos meses para asistir a una boda

Mientras se definen los preparativos para esta esperada boda, la también modelo y su chico se divierten a lo grande. La pareja aprovecha este viaje para vacacionar y visitar más lugares que en su visita anterior pudieron haber quedado pendientes.