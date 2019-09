Aislinn Derbez abre su corazón y confiesa que tuvo una crisis matrimonial meses atrás

Aislinn Derbez cada día se muestra más empática y real con sus seguidores. La hija de Eugenio Derbez y su familia están a punto de embarcarse en una nueva aventura con el reality De Viaje con los Derbez, en la que cuentan qué hay más allá de sus publicaciones en las redes sociales. Es justo a raíz de la serie que la actriz abrió su corazón para cnfesar que hace unos meses, durante las vacaciones familiares en Marruecos, ella y su esposo atravesaron por una crisis que puso en riesgo su matrimonio.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron en 2016, y desde entonces forman una linda familia con su hija Kailani

“Fue uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo no estaba emocionalmente en un buen lugar, para mí fue muy confrontante", explicó a Despierta América sobre reality en el que se detalla el viaje que la familia hizo a Marruecos durante un mes a principios de 2019.

"Ya tenía casi un año Kai, ahí me pegó muy duro este rollo de la maternidad, pero también estábamos un poquito medio en crisis de pareja", agregó la también modelo. Aunque aquella experiencia era una situación familiar que habían acordado, para ella no resultó tan sencillo.

"A mí me pegó en un momento, que dije ‘no me pudo haber llegado en el peor momento todo este viaje’. Yo estaba desequilibrada, yo no estaba bien y creo que todo mundo se dio cuenta”, comentó sobre el viaje en el que también estuvieron incluidos sus hermanos Aitana, Vadhir y José Eduardo, al igual que su marido, su hija Kailani y la esposa de Eugenio, Alessandra Rosaldo.

Aislinn Derbez, dispuesta a solucionar sus conflictos emocionales

Al regresa a México, Aislinn no quiso continuar con esa situación emocional que tanto le afectaba y acudió a terapia para tratar de raíz el problema. “Yo estaba en una especie muy oscurita, era un momento muy oscuro de mi vida, estaba muy abrumada. Yo después de ese viaje acabé drenada, mal, dije ‘estoy súper desequilibrada, no sé qué me pasa’", explicó sobre aquellos momentos.

Aislinn se dedicó tiempo para sanar y llevar una mejor relación con su familia

"Me tuve que ir a terapia, sí fue así de ‘necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia", dijo con sinceridad.

Y a pesar de que las fotos de la familia en las redes sociales muestran un lado divertido, la primogénita de los Derbez aseguró que no se comportó muy amable. "Yo sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia. Yo estaba histérica, a mí me da mucha pena que salga esto”, puntualizó.

Los Derbez viajaron hasta África del Norte para vivir una experiencia familiar única

Aislinn agregó que en el reality se verá esa parte de su crisis, algo que quiso compartir con el público para que supieran que no siempre todo es miel sobre hojuelas. “Gracias al no dormir nada durante un mes, más todas las confrontaciones, sí fue de mis toques de fondo de vida de los más cañones que he tenida".

Y en cuanto a Mauricio, reveló que el silencio, la respiración y no hacer mucho caso ayudó a que no hubiera problemas en la relación. "Estaba muy pendiente de las necesidades de Kai, trataba de custodiarla, que estuviera tranquila. Sí pasamos por un proceso en el que no dormía bien", contó tranquilo.