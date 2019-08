Gabriel Soto y sus retos como papá de dos niñas: ‘Sé que crecerán y que llegarán los noviecitos’

Sin duda, para Gabriel Soto no hay papel más importante que el de padre. En una amena entrevista con la periodista Lourdes Stephen, el actor habló acerca de sus dos hijas con Geraldine Bazán, Elissa Marie, de 10 años, y Alexa Miranda, de cinco. Tomando en cuenta el desarrollo de sus hijas, Gabriel aseguró que procura ser un papá presente y darles los mejores consejos, pues la comunicación es la clave con los hijos, sobre todo en ciertas etapas como en la adolescencia.

Las niñas están creciendo tan rápido, que parece que fue ayer cuando eran unas tiernas bebés

“Están enormes; Elissa ya tiene 10 años, ya es una pre-teen (preadolescente) y está muy bien, creciendo. En tanto, Miranda está chiquita, está en la edad de los 5 años, creo que son los años más maravillosos, están simpáticos tiernos… son mi vida entera”, indicó el actor.

Todavía faltan unos años para que Elissa se convierta en una linda jovencita, pero las charlas entre padre e hija ya han comenzado. Gabriel confesó a Lourdes que todos los días trata de ser un papá en el que sus hijas puedan confiar.

Gabriel Soto se confesó con Lourdes Stephen sobre cómo cuida a sus hijas

“Evidentemente, Elissa ya empieza a hablar de niños. Simplemente le digo que se cuide y una de las cosas de las cuales yo soy fiel creyente es que siempre sean felices y que busquen su felicidad”, expresó. “Soy realista, sé que van a crecer y que van a llegar noviecitos y todo y el chiste es que ella sea feliz y yo la voy a apoyar”.

El actor está consciente de que Elissa está por comenzar una nueva etapa en su vida

Entre bromas, Gabriel dijo que al primer chico que salga con Elissa le advertirá que es aficionado a practicar box y por supuesto, como todo padre, tiene una serie de requisitos para aquel joven que pretenda a su hija. “Que sea chico que no tome, que no esté de fiesta. Yo le digo a Elissa, ‘tú ya pronto vas a empezar a salir con tus amigos, nunca te subas a un coche de alguien que esté manejando y que haya tomado’. Ese tipo de cosas que, como padre, ya me tocan en la siguiente etapa”.

¿Y qué tomaría en cuenta para que un joven saliera con Elissa? Sin duda, buenos valores: “Si es un chico que no toma, que estudia, que la lleva por buen camino, eso es lo más importante”.

¿Niño o niña?

Lourdes Stephen preguntó a Gabriel que, en caso de volver a convertirse en padre, qué le gustaría tener, si una niña o un varoncito, a lo que él respondió que le encantaría una nena, porque le dan más ternura además de que hay una razón súper especial.

“La verdad es que, si me dieran la opción de volver a tener un hijo, escogería volver a tener una hija. Me encanta tener niñas, el hecho de tener el varón sería bonito por el tema de que me encanta el box”, dijo el actor de Cleopatra metió la pata.

Gabriel Soto aseguró que las niñas le dan mucha ternura

“Pero la relación con las niñas viene a lo mejor de un hueco que tiene que ver con la pérdida de mi madre, cuando yo era niño. A lo mejor es como esa necesidad de cuidarlas”, señaló.