Reykon y Maluma, el dúo colombiano que triunfa con ‘Latina’

El cantante Reykon está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. En el plano profesional no le puede ir mejor ahora que su último sencillo ‘Latina’, junto a Maluma, ha vuelto a ocupar los primeros puestos de las listas musicales.

Sin embargo, él no le da mucha importancia a eso. Andrés Felipe Robledo Londoño -su nombre real- asegura que si algo está sonando en la calle, es que está siendo un éxito.

“Me baso más en que vaya por la calle y escuche esa canción, que la gente me mande videos, y eso está sucediendo con la calle, además de que, obviamente, los números estás siendo muy grandes”, apostilló sobre su última canción.

Reykon, de 32 años, no podía haber tenido mejor compañía para esta canción: Maluma. El dúo colombiano se ha unido para deleitar al público con una mezcla de reguetón, música urbana y ritmos tropicales.

“Desde hace mucho tiempo, la gente estaba esperando un junte colombiano. Eso no existía”, comenta al tiempo que se muestra satisfecho del “talento colombiano” que ha triunfado en todo el mundo.

Maluma y Reykon se conocen desde hace muchos años y entre ellos hay una estrecha amistad. Sin embargo, nunca antes se habían reunido en un estudio de grabación para grabar una canción conjuntamente.

“La canción sale de un InstaStory que yo subí con esta canción, inmediatamente él me responde que eso sonaba muy bueno, a lo que yo le contesté que debíamos hacerla juntos… Después todo salió muy natural”, declaró durante su entrevista con HOLA! USA.

Para él, Maluma “es una persona muy trabajadora que se merece todo lo que le está sucediendo, ha sacrificado parte de su juventud por estar trabajando”, y así es cómo, a su juicio, ha conseguido llegar a lo más alto en el mundo de la música.

Por su parte, Reykon está saboreando las mieles del éxito, “aunque faltan muchas cosas por llegar”.

“Cuando no hay pasión, las cosas no funcionan de la misma manera. Todos los días me levanto enamorado de esta carrera e intento dar un paso más, pero faltan muchísimas cosas. Ni Michael Jackson se fue contenta, a pesar de todo lo que hizo”, remarca.

