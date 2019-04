Clarissa Molina y la divertida historia detrás de sus impactantes fotos al lado de mantarrayas

Clarissa Molina se encuentra disfrutando de unas merecidas y relajadas vacaciones en Las Bahamas. Así lo ha hecho saber a través de su cuenta de Instagram, en donde ha compartido algunos instantes de sus relajantes días de descanso. En las instantáneas que la presentadora ha publicado, se ha dejado ver de lo más sexy disfrutando del sol y la playa, mientras disfruta de la compañía de algunas criaturas marinas. O al menos eso hizo creer a sus seguidores, pero al parecer todo es parte de una divertida farsa.

Y es que la hermosa dominicana compartió un video en el que se le puede ver emocionada, dentro del mar, mientras algunas mantarrayas la rodean. Aunque la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2016 luce de lo más feliz junto a los animalitos, la realidad es que estaba aterrada y no quería ni moverse. En el clip, se puede observar que Clarissa fingió por algunos segundos para obtener una increíble toma de su estancia en el paradisiaco lugar, sin embargo, tras haberle tomado la foto, Clarissa grita al verse rodeada, al tiempo que algún lugareño le indica que no se mueva. “¡La realidad detrás de las fotos! Amores: hoy les comparto mi realidad entre yo y las criaturas hermosas del mar. ¡Es que de verdad me da “tiriquito (miedo)” mucho! Mírenlo hasta el final para que me entiendan... no me juzguen”, escribió la guapa presentadora de El Gordo y La Flaca debajo de su post, haciendo énfasis en que ama a la naturaleza con algunos hashtags.

Los fans de la exreina de belleza han dejado los comentarios más graciosos debajo de su video, que ya tiene más de 169 mil reproducciones, destacando siempre la belleza de la dominicana. “Asustada o no, siempre luces bellísima. Tu carisma es arrollador”, escribió uno de sus fans. “Eres hermosa y me has hecho reír con tus fotos, quien iba a decirlo, pensé que eras muy valiente. Aún así te queremos”, comentó otro.

Durante su estancia en Las Bahamas, Clarissa ha compartido otros simpáticos momentos al momento de intentar tomarse algunas fotografías en la playa. A través de Instagram Stories, la conductora publicó dos fotografías en las que mostró como el viento no ayudó mucho al momento de querer capturar la toma perfecta, pues el pareo con el que posaba se le terminó por enredar en la cara, provocando las carcajadas de la también actriz.

Un reconocimiento para Clarissa

La presentadora no solo triunfa en la televisión o con sus impactante selfies en bikini. A pocas semanas de haber ganado el primer lugar en el reality Mira Quién Baila All Stars, la belleza dominicana recibió una gran noticia desde su país natal. Clarissa y el staff de la película Qué León, que protagoniza junto a Ozuna, se llevó el Premio Soberano a la Mejor Comedia, un galardón muy importante que la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana otorga anualmente a lo mejor de la música, arte y comunicaciones.

