No es un secreto. Alejandra Espinoza es una de las estrellas de la televisión poseedoras de una belleza única y de una figura envidiable. La hermosa mexicana ha demostrado que a pesar de su apretada agenda y de sus labores como madre, el ejercicio y la buena alimentación también están entre sus prioridades. Así lo dejó en claro con una fotografía que recientemente compartió en su cuenta de Instagram, la cual ha dejado a más de uno de sus seguidores con la boca abierta por lo bien que luce.

VER GALERÍA

En la selfie publicada, Alejandra se deja ver de lo más sexy con el abdomen al descubierto presumiendo que sus ‘abs’ son de acero. Debajo de ella solo escribió: “Hellouuu”. En la sección de comentarios varios de sus fans la felicitan por su excelente físico y le piden consejos sobre como mantenerse en forma como ella. La carismática presentadora se encargó de contestar a varios de ellos y entre sus respuestas confesó su secreto para mantenerse siempre bella.

VER GALERÍA

Ante el cuestionamiento de una de sus seguidoras que quería saber sobre su alimentación, la estrella de Univisión reveló que algo que la ayuda muchísimo es hacer los meal preeps, que según explicó, es preparar su comida de toda la semana los domingos, así tiene asegurado su menú semanal y no rompe la dieta, entre otros beneficios. “No es tan difícil. La verdad, yo tengo tiempo haciendo los meal preeps en casa. Me sobra un chorro de tiempo, ahorramos dinero y nos alimentamos bien”, contestó, prometiendo que pronto haría un video para su canal de Youtube al respecto.

Es común que Alejandra comparta algunos de sus consejos y secretos para mantenerse siempre en forma y guapísima como hasta ahora. "La verdad, por ahora estoy haciendo un montón de ejercicio, mi hermano Miguel Ángel me mandó una rutina para hacer ahora que estoy de viaje y hasta abs tengo", confesó la reina de belleza en julio de 2018 durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram, que ella misma organizó. En esa misma sesión, también reveló lo que muchas mujeres a veces no se atreven: su peso. "Mido 5,8 pies y peso 128 libras". También bromeó un poco cuando le dijeron que si realmente estaba tan delgada debido al ejercicio o la alimentación o solo se trataba de una buena herencia: "Genética, bendita genética".

VER GALERÍA

Más notas como esta:

- Alejandra Espinoza y su hermano Miguel Ángel son idénticos y estas fotos lo prueban

- Brilla como Alejandra Espinoza con estos 'looks' plateados

Matteo, su gran aliado

Alejandra Espinoza es madre de un guapo pequeño de cuatro años. Su nombre es Matteo, fruto de su relación con el coreógrafo Anibal Marrero, y se ha convertido en el cómplice perfecto para las locuras de su mamá. En su cuenta de Instagram, la presentadora suele compartir los momentos más lindos y tiernos al lado de su retoño, quien no solo la hace reír mucho, también la hace reflexionar sobre la vida y hasta la ayuda en su rutina de ejercicio, demostrando así que además de ser una excelente madre, también puede mantenerse en forma.

VER GALERÍA