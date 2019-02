Una vez más, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sorprende con su belleza. La hija menor de la pareja de actores compartió en su cuenta de Instagram –la cual es administrada por sus padres –una imagen en la que presume a sus fans su nuevo look. De traer una larga melena, ahora la pequeña luce su cabello más corto, lo cual hace que se ve aún más tierna. Los seguidores de Kailey, así como los de sus famosos padres, no dejaron pasar la oportunidad de aplaudir su look y comentar debajo del post lo linda que se ve.

En su perfil, en el cual tiene más de 237 mil seguidores, está la imagen de Kailey luciendo un long bob. La instantánea está acompañada por la siguiente descripción: “Yo y mi cabello corto”. La pequeña de 8 años agregó unos emojis de mariposas, unicornios y flores. Parece que Kailey está fascinada con este cambio de imagen, pues no es la primera vez que nos lo presume en sus redes sociales.

La foto de su nuevo look obtuvo más de 27 mil 'me gusta' así como cientos de comentarios. Mensajes como "Consiguió quedar aún mas linda de pelo corto. Orgullo de sus padres", "Qué bella y que grande está" o "Eres una princesa hermosa", fueron tan solo algunos de los mensajes que sus seguidores le dejaron debajo de la publicación.

Con solo 8 años, la pequeña Kailey ha logrado sumar un numeroso ejércio de fieles seguidores, quienes aseguran que cada vez más se va pareciendo a su mamá. De hecho, no solo comparte rasgos físicos con su mamá, sino que también tiene la vena artística de sus padres. En más de una ocasión, Elizabeth ha presumido los numerosos talentos de su hija, como el canto y la danza, dejando ver que, en unos años podría seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento.

La actriz de telenovelas como Corazón Salvaje publicó un video de su hija en el que aparece cantando y bailando, dejando claro que el talento viene de familia. ¡Es encantadora!

Padres orgullosos

Kailey no es la única que brilla en la familia Levy-Gutiérrez. Christopher ‘Tophy’, su hermano mayor, tiene una gran habilidad deportiva y ya forma parte de un equipo de béisbol y se perfila a ser todo un atleta de alto rendimiento. Sobre el apoyo que le han mostrado a su hijo, el actor de origen cubano dijo a las cámaras de El Gordo y la Flaca (Univision) lo pleno que sentía por apoyar a su hijo. "Me faltó un poco de apoyo de parte de mi padre, pero ahora sé que eso es muy importante. Así que Elizabeth y yo siempre estamos al pendiente de él, para apoyarlo en lo que quiera", indicó.