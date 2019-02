Aunque vive en Nueva York, en el corazón de Thalía siempre habrá un gran espacio para su querido México. Y con justa razón, pues en sus mejores recuerdos siempre salen a relucir aquellos días de la infancia completamente decorados con los aromas, sonidos y colores de las tradiciones mexicanas. Ante la cámara de Growing Up Latino, de Billboard, la cantante recordó con emoción el barrio en el que creció y todos aquellos detalles que hicieron de esa época algo muy especial.

"Crecer en la Ciudad de México, en mi vecindario, fue increíble. Era muy folclórico. Había demasiados estilos musicales que salían de las ventanas de mis vecinos: desde regional mexicana, boleros, mariachis, salsa... Donde yo vivía siempre había música diversa", contó feliz de recordar sus primeros años. Sobre su infancia, la esposa de Tommy Mottola conserva varias memorias familiares, aún aquellas que por su naturaleza marcaron su vida. "Tuve un hogar increíble. Recuerdo a mi padre, aunque estuvo conmigo muy pocos años. Él murió antes de que yo cumpliera los seis años. Pero mi madre se encargó de que no me faltara esa presencia por su forma de vida, su estilo de ser -fuerte, dinámica, alegre-. Y mis hermanas realmente hicieron que mi vida fuera fantástica creciendo en mi hogar", agregó.

Con una cultura tan diversa en gastronomía, Thalía recuerda en especial una fecha que la marcó por los sabores. "Amo la Navidad, ¡en mi casa era maravillosa! La tradición era increíble cocinando todos esos increíbles platillos", expresó. En la actualidad, Thalía llama la atención por los platillos de comida que publica en sus redes sociales, que a simple vista se ven deliciosos, pero ninguno se compara con los sabores de su tierra. "¡Yo como mucho! No puedo dejar de comer, soy como una versión humana de Pac-Man", dijo entre broma.

Sus platillos mexicanos favoritos van desde el mole, taquitos, sopes y garnachas. "¡Todas esas delicias que tiene la cocina mexicana! Me fascina el picante, me gusta el sentimiento de que no puedo respirar, ni tragar saliva, los ojos me lloran y que siento que el humo me sale de los oídos. Soy masoquista", explicó sobre la experiencia de comer platillos picantes y disfrutarlos a pesar de las reacciones físicas.

Thalía, tan natural como sus personajes en las telenovelas

Otra de las cosas que le gustan mucho a Thalía de su cultura, es la forma de expresarse al hablar. Frases mexicanas que uno siempre usa, como 'mi chavo', 'chale', 'qué onda manito', 'órale'... todas esas cosas que son de nuestro folklor, de nuestro México". Thalía llevó varias de esas expresiones a la pantalla chica con sus personajes en diversas telenovelas, como María la del Barrio o María Mercedes, un toque que hizo de ellos algo más auténtico.

Y aunque le encantan las calles de Nueva York, Thalía ama la Ciudad de México. "Tienes todo ahí, los mejores restaurantes, la mejor comida. La gente es amorosa, hay mucha diversión, mucha vida nocturna. Es un lugar súper entretenido y bello. ¡Amo mi México!", agregó. La cantante también recordó que de pequeña no diferenciaba entre los latinos, estadounidenses o franceses. "Sólo se trataba de ser tú, de disfrutar la vida y divertirse. Ahora me doy cuenta de que es más acerca de la música, la cultura y la comida latina. Pero cuando eres niño no te das cuenta, todos somos iguales".

