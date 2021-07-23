2021 Premios Juventud Winners: Complete List (Updating)

2021 Premios Juventud marks the first great party of the summer. Here is an updating list of the night’s winners!
Artista De La Juventud Femenino
- KAROL G - WINNER
- BECKY G
- CAZZU
- CHIQUIS
- FARINA
- KANY GARCÍA
- MARIAH ANGELIQ
- NATHY PELUSO
- NATTI NATASHA
- ROSALÍA
Mejor Canción Regional Mexicana
- “EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES - WINNER
- “BARQUILLERO” - CALIBRE 50
- “BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA
- “EN OTRO CANAL” - LA FIERA DE OJINAGA
- “OTRA BORRACHERA” - GERARDO ORTIZ
La Nueva Generación - Femenina
- KALI UCHIS - WINNER
- CHESCA DANIELA DARCOURT
- ELENA ROSE
- LA ROSS MARIA
- MARIA BECERRA
- NATHY PELUSO
- NICKI NICOLE
- VF7
- YAHAIRA PLASENCIA
La Nueva Generación - Masculina
- ALEX ROSE
- FRAN ROZZANO
- GUAYNAA
- JAY WHEELER - WINNER
- KHEA
- LLANE
- MANNY CRUZ
- MATI GÓMEZ
- MORA
- ROCHY RD
La Nueva Generación Regional Mexicano
- ESLABON ARMADO
- INGRID CONTRERAS
- JESSI URIBE
- JUNIOR H
- LAS MARÍAS
- LOS DOS CARNALES
- LOS NUEVOS FEDERALES
- MARCA MP
- NUEVO ELEMENTO
- YEISON JIMENEZ
Mejor Canción Mariachi-Ranchera
- “DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR - WINNER
- “EL ALUMNO” - JOSS FAVELA & JESSI URIBE
- “EL TIEMPO NO PERDONA” - ALEX FERNÁNDEZ
- “NO ANDES CON NADIE” - NUEVO ELEMENTO
- “PARA NO EXTRAÑARTE TANTO” - ANA BÁRBARA
- “POBRE CORAZÓN” - INGRID CONTRERAS
- “TE OLVIDÉ” - ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- “TU AMANTE” - YEISON JIMENEZ
- “YA NO INSISTAS CORAZÓN” - VICENTE FERNÁNDEZ
- “Y SI ME VUELVO A ENAMORAR” - JARY FRANCO
Mejor Colaboración Regional Mexicana
- “EL GÜERO” - GRUPO FIRME FT. MARCA MP - WINNER
- “CA…. Y VAGO” - EL FANTASMA FT. LOS DOS CARNALES
- “CONTRA MIS PRINCIPIOS” - LENIN RAMÍREZ & REMMY VALENZUELA
- “SOMOS LOS QUE SOMOS” - LOS 2 DE LA S & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- “Y LA HICE LLORAR” - LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
Mejor Fusión Regional Mexicana
- “100 AÑOS” - CARLOS RIVERA, MALUMA & CALIBRE 50
- “BOTELLA TRAS BOTELLA” - GERA MX & CHRISTIAN NODAL
- “CUMBIA A LA GENTE” - GUAYNAA & LOS ÁNGELES AZULES
- “EL CAMBIO” - CHESCA & GRUPO FIRME - WINNER
- “QUE SE SEPA NUESTRO AMOR” - MON LAFERTE & ALEJANDRO FERNÁNDEZ
- “TUYO Y MÍO” - CAMILO & LOS DOS CARNALES
LA MEZCLA PERFECTA
- “AGUA” - TAINY & J BALVIN
- “CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
- “CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
- “FÚTBOL Y RUMBA” - ANUEL AA FT. ENRIQUE IGLESIAS
- “HONEY BOO” - CNCO & NATTI NATASHA
- “MALA COSTUMBRE” - MANUEL TURIZO & WISIN Y YANDEL
- “MI NIÑA (REMIX)” - WISIN, MYKE TOWERS, MALUMA FT. ANITTA & LOS LEGENDARIOS
- “PORFA (REMIX)” - FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH
- “RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO - WINNER
- “TITANIC” - KANY GARCÍA & CAMILO
Tropical Mix
- “ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
- “BEBÉ” - CAMILO & EL ALFA
- “DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
- “TÚ VAS A TENER QUE EXPLICARME (REMIX)” - LA ROSS MARIA & ROMEO SANTOS
- “VÍCTIMAS LAS DOS” - VÍCTOR MANUELLE & LA INDIA
Colaboración OMG
- “BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
- “BEAUTIFUL BOY” - KAROL G, LUDACRIS & EMILEE
- “DEL MAR” - OZUNA, DOJA CAT & SIA
- “HAWÁI (REMIX)” - MALUMA & THE WEEKND - WINNER
- “MAMACITA” - BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL
- “ME GUSTA” - ANITTA FT. CARDI B & MYKE TOWERS
- “TKN” - ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
- “TOP GONE” - LIL MOSEY & LUNAY
- “UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY
- “X” - JONAS BROTHERS FT. KAROL G
Track Viral Del Año
- “CON TUS BESOS” - ESLABON ARMADO
- “DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNERS
- “DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
- “DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
- “EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
- “HAWÁI” - MALUMA
- “LA JEEPETA (REMIX)” - NIO GARCIA, ANUEL AA, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA
- “RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
- “TÚ” - CARIN LEÓN
- “VIDA DE RICO” - CAMILO
Artista De La Juventud Masculino
- BAD BUNNY - WINNER
- CAMILO
- CHRISTIAN NODAL
- DADDY YANKEE
- EL FANTASMA
- J BALVIN
- LUNAY
- MALUMA
- MYKE TOWERS
- PRINCE ROYCE
Grupo o Dúo Favorito Del Año
- GRUPO FIRME - WINNER
- CALIBRE 50
- CNCO
- LOS ÁNGELES AZULES
- LOS DOS CARNALES
- MAU Y RICKY
- N‘KLABE
- PISO 21
- REIK
- ZION Y LENNOX
Álbum Del Año
- ALTER EGO - PRINCE ROYCE
- DÉJÀ VU - CNCO
- EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - BAD BUNNY
- KG0516 - KAROL G
- LOS LEGENDARIOS 001 - LOS LEGENDARIOS
- MESA PARA DOS - KANY GARCÍA
- MIS MANOS - CAMILO
- MUNAY - PEDRO CAPÓ
- PAPI JUANCHO - MALUMA
- UNA NIÑA INÚTIL - CAZZU
Álbum Regional Mexicano Del Año
- NOS DIVERTIMOS LOGRANDO LO IMPOSIBLE - GRUPO FIRME - WINNER
- AL ESTILO RANCHERON - LOS DOS CARNALES
- AYAYAY! - CHRISTIAN NODAL
- CARTELES - EL FANTASMA
- DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO - LOS ÁNGELES AZULES
- DESPUÉS DE HOY - NETO BERNAL
- EL TRABAJO ES LA SUERTE - BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
- EN OTRO CANAL - LA FIERA DE OJINAGA
- SIN PERDER EL ESTILO - LENIN RAMÍREZ
- VAMOS BIEN - CALIBRE 50
Canción Del Año
- “CARAMELO (REMIX)” - OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
- “CARITA DE INOCENTE” - PRINCE ROYCE
- “DÁKITI” - BAD BUNNY & JHAY CORTEZ - WINNER
- “DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
- “DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR
- “EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
- “HAWÁI” - MALUMA
- “MI NIÑA” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & MYKE TOWERS
- “SI ME DICES QUE SÍ” - REIK, FARRUKO & CAMILO
- “TU VENENO” - J BALVIN
El Traffic Jam
- “BICHOTA” - KAROL G - WINNER
- “ADMV” - MALUMA
- “BAILA CONMIGO” - SELENA GOMEZ & RAUW ALEJANDRO
- “BANDIDO” - MYKE TOWERS & JUHN
- “EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES
- “FIEL” - LOS LEGENDARIOS, WISIN & JHAY CORTEZ
- “LA TÓXICA” - FARRUKO
- “RELACIÓN (REMIX)” - SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN, ROSALÍA & FARRUKO
- “SE ME OLVIDÓ” - CHRISTIAN NODAL
- “VIDA DE RICO” - CAMILO
La Más Pegajosa
- “AY, DIOS MÍO!” - KAROL G - WINNER
- “ANTES QUE SALGA EL SOL” - NATTI NATASHA & PRINCE ROYCE
- “BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA
- “CHICA IDEAL” - SEBASTIÁN YATRA & GUAYNAA
- “DE VUELTA PA‘ LA VUELTA” - DADDY YANKEE & MARC ANTHONY
- “DIOSA” - MYKE TOWERS
- “HAWÁI” - MALUMA
- “ROPA CARA” - CAMILO
- “TE VOLVERÍA A ELEGIR” - CALIBRE 50
- “VACÍO” - LUIS FONSI & RAUW ALEJANDRO
Girl Power
- “ANIMAL” - MARIA BECERRA & CAZZU
- “¡AQUÍ YO MANDO!” - KALI UCHIS & RICO NASTY
- “EL CONSEJO” - ANA BÁRBARA & PAQUITA LA DEL BARRIO
- “EL MAKINON” - KAROL G & MARIAH ANGELIQ
- “LA MUJER” - MON LAFERTE & GLORIA TREVI
- “LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
- “LO VAS A OLVIDAR” - BILLIE EILISH & ROSALÍA
- “RAM PAM PAM” - NATTI NATASHA & BECKY G
- “SE PORTABA MAL” - KANY GARCÍA & MON LAFERTE
- “TICK TOCK” - THALIA, FARINA & SOFÍA REYES
La Coreo Más Hot
- “BALADA PARA PERREAR” - LAS VILLA
- “BICHOTA” - KAROL G - WINNER
- “ENCHULE” - RAUW ALEJANDRO
- “LA BURBUJA” - MALUMA
- “PROBLEMA” - DADDY YANKEE
Social Dance Challenge
- “BICHOTA” - KAROL G
- “LAS NENAS” - NATTI NATASHA, CAZZU, FARINA FT. LA DURACA
- “PAPÁS” - MAU Y RICKY
- “ROPA CARA” - CAMILO
- “SE TE NOTA” - LELE PONS & GUAYNAA
Video Con El Mensaje Más Poderoso
- “CUANDO ESTÉS AQUÍ” - PABLO ALBORÁN
- “CUENTA CONMIGO” - MIKE BAHÍA, LLANE, PJ SIN SUELA FT. MOZART LA PARA
- “GIRASOLES” - LUIS FONSI
- “TAN BONITA” - PISO 21
- “UN DÍA (ONE DAY)” - J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY & TAINY - WINNER
Quiero Más
- ALEJANDRA CAPETILLO & ANA PAULA CAPETILLO
- ARIEL FOCUS
- DOMELIPA
- FRIDA SOFÍA
- IRINA BAEVA
- JAVIERR
- JOSÉ EDUARDO DERBEZ
- KUNNO
- MICHELLE SALAS
- SEBASTIÁN RULLI - WINNER
Juntos Encienden Mis Redes
- ANGELIQUE BOYER & SEBASTIÁN RULLI
- CAMILO & EVALUNA
- CHRISTIAN NODAL & BELINDA
- GUAYNAA & LELE PONS
- KIMBERLY LOAIZA & JUAN DE DIOS PANTOJA
- NATTI NATASHA & RAPHY PINA - WINNER
Ayudando A Sus Fans
- BECKY G - WINNER
- DEMI LOVATO
- J BALVIN
- RICKY MARTIN
- SELENA GOMEZ
- Mejor LOL
- ABELARDO CAMPUZANO
- IMARAY ULLOA
- JAVIER HALA MADRID
- MARIO AGUILAR
- MRCHUY0123
Influencer Con Causa
- ARTURO ISLAS ALLENDE
- JUANPA ZURITA - WINNER
- PAOLA ZURITA
- SANTI MARATEA
- YALITZA APARICIO
- El Más Trendy
- CAMILO
- J BALVIN
- KALI UCHIS
- KAROL G
- SOFÍA REYES
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