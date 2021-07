2021 Premios Juventud Winners: Complete List (Updating)

2021 Premios Juventud marks the first great party of the summer. Here is an updating list of the night’s winners!

Artista De La Juventud Femenino

KAROL G - WINNER

BECKY G

CAZZU

CHIQUIS

FARINA

KANY GARCÍA

MARIAH ANGELIQ

NATHY PELUSO

NATTI NATASHA

ROSALÍA

Mejor Canción Regional Mexicana

“EL ENVIDIOSO” - LOS DOS CARNALES - WINNER

“BARQUILLERO” - CALIBRE 50

“BORRACHO DE COCHERA” - EL FANTASMA

“EN OTRO CANAL” - LA FIERA DE OJINAGA

“OTRA BORRACHERA” - GERARDO ORTIZ

La Nueva Generación - Femenina

KALI UCHIS - WINNER

CHESCA DANIELA DARCOURT

ELENA ROSE

LA ROSS MARIA

MARIA BECERRA

NATHY PELUSO

NICKI NICOLE

VF7

YAHAIRA PLASENCIA

La Nueva Generación - Masculina

ALEX ROSE

FRAN ROZZANO

GUAYNAA

JAY WHEELER - WINNER

KHEA

LLANE

MANNY CRUZ

MATI GÓMEZ

MORA

ROCHY RD

La Nueva Generación Regional Mexicano

ESLABON ARMADO

INGRID CONTRERAS

JESSI URIBE

JUNIOR H

LAS MARÍAS

LOS DOS CARNALES

LOS NUEVOS FEDERALES

MARCA MP

NUEVO ELEMENTO

YEISON JIMENEZ

Mejor Canción Mariachi-Ranchera

“DIME CÓMO QUIERES” - CHRISTIAN NODAL & ÁNGELA AGUILAR - WINNER

“EL ALUMNO” - JOSS FAVELA & JESSI URIBE

“EL TIEMPO NO PERDONA” - ALEX FERNÁNDEZ

“NO ANDES CON NADIE” - NUEVO ELEMENTO

“PARA NO EXTRAÑARTE TANTO” - ANA BÁRBARA

“POBRE CORAZÓN” - INGRID CONTRERAS

“TE OLVIDÉ” - ALEJANDRO FERNÁNDEZ

“TU AMANTE” - YEISON JIMENEZ

“YA NO INSISTAS CORAZÓN” - VICENTE FERNÁNDEZ

“Y SI ME VUELVO A ENAMORAR” - JARY FRANCO

Mejor Colaboración Regional Mexicana