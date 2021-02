Winners: 2021 Premio Lo Nuestro awards

What a night! The 2021 Premio Lo Nuestro awards just ended and considering it was the longest-running Latin music awards show in history- the night was full of epic performances and even a pregnancy announcement. J Balvin went into the night with 14 nominations followed by Maluma who had 12, Camilo with 10 and Ozuna with 8. Anuel, Bad Bunny, Karol G, Natti Natasha, Sebastian Yatra, and Sech followed with seven nominations each. So who took home the trophies? Scroll down to find out.

PREMIO LO NUESTRO ARTIST OF THE YEAR

Alejandro Fernández

WINNER: Bad Bunny

Camilo

Christian Nodal

J Balvin

Karol G

Maluma

Natti Natasha

Ozuna

Sebastián Yatra

ALBUM OF THE YEAR

Alter Ego - Prince Royce

Ayayay! - Christian Nodal

Colores - J Balvin

De Buenos Aires Para El Mundo - Los Ángeles Azules

Guárdame Esta Noche - El Fantasma

Hecho En México - Alejandro Fernández

Más Caro, Que Ayer - Gerardo Ortiz

Más Futuro Que Pasado - Juanes

Papi Juancho - Maluma

WINNER: Yhlqmdlg - Bad Bunny

SONG OF THE YEAR

Admv - Maluma

Bonita - Juanes & Sebastián Yatra

Carita De Inocente - Prince Royce

Fantasía - Ozuna

Favorito - Camilo

Keii - Anuel

La Mejor Versión De Mi (Remix) - Natti Natasha & Romeo Santos

Morado - J Balvin

Sólo Tú - Calibre

WINNER: Tusa - Karol G & Nicki Minaj

NEW ARTIST FEMALE

Chesca

Emilia

Nathy Peluso

WINNER: Nicki Nicole

Yennis

NEW ARTIST MALE

WINNER: Camilo

Jay Wheeler

Natanael Cano

Neto Bernal

Rauw Alejandro

REMIX OF THE YEAR

Caramelo (Remix) - Ozuna,

Karol G & Myke Towers

Dj No Pare (Remix) - Justin Quiles, Natti Natasha, Farruko Ft Zion, Dalex & Lenny Tavárez

Hawái (Remix) - Maluma & The Weeknd

La Cama (Remix) - Lunay, Myke Towers, Ozuna, Chencho Corleone & Rauw Alejandro

WINNER: La Jeepeta (Remix) - Nio Garcia, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka

La Mejor Versión De Mi (Remix) - Natti Natasha & Romeo Santos

Porfa (Remix) - Feid, Justin Quiles, J Balvin Ft Maluma, Nicky Jam & Sech

Relación (Remix) - Sech, Daddy Yankee, J Balvin Ft Rosalía & Farruko

Tattoo (Remix) - Rauw Alejandro & Camilo

Yo No Sé (Remix) - Mati Gómez, Nicky Jam & Reik

“CROSSOVER” COLLABORATION OF THE YEAR

Hawái (Remix) - Maluma & The Weeknd

Mamacita - Black Eyed Peas, Ozuna & J Rey Soul

Me Gusta - Anitta, Cardi B & Myke Towers

Me Quedaré Contigo - Pitbull & Ne-yo Ft Lenier & El Micha

Qué Maldición - Banda Ms De Sergio Lizárraga & Snoop Dogg

Ritmo (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas & J Balvin

Subelo (Further Up) - Static & Ben El, Pitbull & Chesca

Tkn - Rosalía & Travis Scott Tusa - Karol G & Nicki Minaj

WINNER: Un Día (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny Ft Tainy

VIDEO OF THE YEAR

Boogaloo Supreme - Víctor Manuelle & Wisin Cuando

Estés Aquí - Pablo Alborán

Después De Todo - Yordano

En Cantos - Ile & Natalia Lafourcade

For Sale - Carlos Vives & Alejandro Sanz Girasoles - Luis Fonsi

Mala Vida - Nicki Nicole

Pecador - Residente

Qué Lástima - Chocquibtown & Sech

WINNER: Tkn - Rosalía & Travis Scott

POP - ARTIST OF THE YEAR

WINNER: Camilo

Carlos Rivera

Enrique Iglesias

Jennifer Lopez

Juanes

Kany García

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Shakira

POP- SONG OF THE YEAR

WINNER: Admv - Maluma

Bonita - Juanes & Sebastián Yatra

Buena Suerte - Pedro Capó

Favorito - Camilo

No Ha Parado De Llover - Maná & Sebastián Yatra Perdiendo

La Cabeza - Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

Si Me Dices Que Sí - Reik, Farruko & Camilo

Tabú - Pablo Alborán & Ava Max

Tanto - Jesse & Joy & Luis Fonsi Tiburones - Ricky Martin

POP - COLLABORATION OF THE YEAR

Bonita - Juanes & Sebastián Yatra

Como Así - Lali Ft Cnco

El Ciego - Melendi & Cali Y El Dandee

For Sale - Carlos Vives & Alejandro Sanz

Muchacha - Gente De Zona & Becky G Perdiendo

La Cabeza - Carlos Rivera, Becky G & Pedro Capó

WINNER: Si Me Dices Que Sí - Reik, Farruko & Camilo

Tabú - Pablo Alborán & Ava Max

Tanto - Jesse & Joy & Luis Fonsi

Una Mentira Más - Yuri & Natalia Jiménez