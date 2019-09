Eugenio Derbez revela cómo Aitana hizo su debut en la película 'Angry Birds 2'

Las sorpresas parecen infinitas entre los integrantes de la familia Derbez, para muestra las recientes declaraciones de Eugenio, quien compartió con orgullo la anécdota de cómo su hija Aitana por fin debutó en el cine. De esta manera, queda claro que la más pequeña de los hermanos también heredó la vena artística de sus padres, quienes en diversas ocasiones han revelado algunos vistazos de este talento que poco a poco sale a flote. Lo cierto es que el productor de cine mantiene vivo el recuerdo de lo que ocurrió ese día, cuando en medio de su participación en la película Angry Birds 2, logró que esto fuera posible.

A lo largo de todos estos años, Eugenio ha tenido el interés por revelar a su pequeña diversos aspectos de su trabajo, y fue precisamente esta necesidad lo que dio pie al comentado acontecimiento que hoy lo llena de felicidad. “Me llevé a Aitana al doblaje, cuando estaba haciendo aquí en México la película (Angry Birds 2), quise que me acompañara porque sentí que no entendía a qué se dedicaba su papá. Le decía, ‘yo hago la voz del conejo en La Vida Secreta de Tus Mascotas’, pero yo creo que pensaba que yo hago la voz porque lo imito…”, dijo el actor en entrevista con Televisa Espectáculos.

Sin embargo, Eugenio tuvo claro que para explicar a Aitana de una manera más precisa parte de sus actividades como actor, tenía que mostrárselo en la práctica. Fue así como puso manos a la obra para compartir con su hija este instante que trajo consigo una inolvidable sorpresa. “Entonces dije, para que entienda el proceso me la voy a llevar al estudio, y me acompañó al estudio y estando ahí la metí a la cabina, le puse los audífonos y surgió la idea de que por qué no hacía la voz para uno de los polluelos y dijimos, ‘vamos a intentarlo’…”, comentó emocionado y haciendo evidente el gran orgullo que lo invade.

Eugenio ahondó en los detalles de ese especial suceso, revelando exactamente cómo fue la participación de Aitana en la película, la cual ya se ha estrenado en las pantallas mexicanas. “Acabó haciendo la voz de uno de los pollitos, el morado es Aitana. Son como tres líneas nada más, pero estuvo increíble porque le costó mucho trabajo pero al final debutó a los 4 años haciendo su primer doblaje a los 4 años…”, señaló.

Recordemos que en meses pasados, Eugenio ha compartido algunos clips junto a Aitana, en donde la pequeña ha llenado de ternura a todos sus seguidores con sus improvisadas interpretaciones, mismas que su papá le ha enseñado, como cuando cantó un fragmento de un tema de una película en la que participó doña Silvia Derbez. Por si fuera poco, en días pasados el afamado comediante también mostró el talento de Aitana al cantar ‘Cuidadito’, un clásico que hace varios años se hiciera popular en voz de María Victoria.

