Geraldine Bazán y el mensaje a Santiago Ramundo del que todos hablan

Dando lecciones de cordialidad, Geraldine Bazán y Santiago Ramundo demuestra que, aunque ya no tiene una relación amorosa, siguen siendo amigos. Después de que ambos hicieran público el fin de su noviazgo en redes sociales, incluso sin haber confirmado nunca que estaban juntos, los actores continuaron sus vidas por separado, pero con una relación cordial que incluye intercambio de comentarios en Instagram.

Aunque decidieron no seguir siendo novios, Geraldine y Santiago sí mantienen una amistad, así lo han dejado ver en la citada red social donde en los últimos días, el argentino compartió un video que recibió una reacción satisfactoria por parte de su exnovia. En un post, en el que el actor conmemoró el nacimiento del escritor Julio Cortazar, fecha que festejó leyendo un fragmento del cuento La autopista del sur. Al escuchar a su ex leer este texto, Geraldine Bazán le dejó un comentario que los seguidores de ambos no dejaron pasar: “Fue mi favorito”, escribió la actriz.

La frase que Geraldine dejó en el Instagram de su exnovio, provocó más de 17 respuestas de los fans que hicieron evidente su buena relación, muchos incluso se animaron a insinuar que les gustaría que retomaran su relación. Aunque ninguno de los dos reaccionó a los comentarios de sus seguidores.

Aunque su relación fue breve, se sabe que el tiempo que duró les dejó un recuerdo muy lindo, al menos eso fue lo que ellos dieron a conocer cuando anunciaron su ruptura: “Como todo lo que compartimos, esta decisión también fue tomada desde el cariño y respeto. No tenemos más que gratitud y amor para con el otro. Saben lo que creemos: el amor es energía, por eso no se extingue, sino que se transforma. Gracias como siempre por el cariño que nos regalan. Santiago y Geraldine”, fue el texto con el que anunciaron su separación.