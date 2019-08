La curiosa revelación que hizo Jacky Bracamontes sobre un galán del pasado

Aunque hoy la estabilidad define su vida sentimental, Jacky Bracamontes recuerda que, hace varios años, y antes de conocer a su esposo Martín Fuentes, una situación generó en ella incertidumbre, exactamente cuando era novia de Valentino Lanús. Por aquel tiempo, y guiada por el consejo de su entonces galán, visitó a una mujer con la que pudo tener una reveladora charla acerca de su futuro, un suceso que hoy recuerda con claridad por cómo aconteció la situación en su momento, pues esta persona fue quien le comunicó que el actor nunca se convertiría en su esposo.

Para ser más específica, Jacky detalló que esta especialista se encargaba de contactar con los ángeles, esto con la finalidad de preguntarles sobre diversas situaciones personales. “Fue hace muchos años, fue como en el 2002, 2003, yo tenía un novio actor, Valentino, ya lo conocen. Pero, él es muy así de meditar, de cosas alternativas, yo no tanto pero él me dijo, ‘es que tienes que ir con esta señora en Pedregal que te pone en conexión con tus ángeles y te dicen lo que piensan…”, recordó durante su participación en el programa televisivo Netas Divinas, del cual es conductora.

Ante la curiosidad de sus compañeras de emisión, Jacky no dudó en ahondar en el tema, relatando cómo transcurrió todo durante la charla que incluso tiene grabada en un casete que le fue proporcionado. “Pero lo que sí me acuerdo que me dijo, ‘le puedes hacer cinco preguntas a tu ángel’. Yo le quiero preguntar a mi ángel si me voy a casar con mi novio, Valentino, el que me llevó, y su respuesta fue: ‘no, vienen más hombres en tu vida’…”, confesó, ante la mirada de sorpresa de las otras conductoras, quienes permanecieron muy atentas a la anécdota.

Tras realizar aquella desconcertante visita, Jacky recuerda que tuvo que platicarlo con Valentino, quien reaccionó de inmediato al comentario. “Salí de ahí y ‘¿cómo te fue?’ y yo, ‘¿qué crees que me dijo?’, o sea, le dio depresión…”, contó la también actriz de lo más relajada, tomando todo de una manera muy amable y hasta con sentido del humor. Lo cierto es que, por aquel entonces, ella desconocía que tiempo después su vida daría un giro, pues además de no casarse con el actor, conoció al amor de su vida, Martín Fuentes, con quien hoy ha formado una familia integrada por cinco niñas.

Lo que no negó la exreina de belleza fue que, en aquel momento, escuchar estas palabras se tornó un asunto complejo, aunque hoy está segura de que el destino se encargó de poner en su camino al hombre de su vida y padre de sus hijas. “La verdad que sí es muy fuerte que te digan algo así, sí te marca. Digo, no nos tocaba, créeme que ahora que ya soy mamá de cinco niñas y Martín y todo digo, no me tocaba Valentino, obviamente que no… digo, y dos años más seguimos juntos, tampoco es que en ese momento terminamos…”, dijo.