Jacky Bracamontes revela cuál es el mayor deseo que tiene para sus cinco hijas

Ya lo había dicho, ser mamá de cinco hijas no es tarea fácil, pero es un reto que Jacky Bracamontes asume con mucha felicidad. Durante el último capítulo de Netas Divinas, las conductoras tocaron el tema de el feminismo, uno en el que se mostró muy interesada la tapatía quien, más que dar su opinión, estuvo muy atenta a los comentarios de sus compañeras, pues aseguró que como mamá de puras niñas quiere, a través de la educación, darles las herramientas necesarias para que tengan una vida en plenitud.

Antes de llegar a las conclusiones, Jacky reveló el mayor deseo que tiene para sus niñas: “Siempre digo que lo que más deseo para mis hijas es que sean unas niñas felices y seguras de sí mismas; yo creo que cuando eres segura y eres feliz, pase lo que pase, sales adelante, luchas… Yo creo que esas dos cosas se me hacen indispensables, claro, el fomentarles esa seguridad en sí misma no es cosa fácil”, comentó.

Jacky aseguró que al ser cinco pequeñas, debe tener una estrategia especial para cada una, pues todas son diferentes y así las describió: “Tengo cinco, las dos chiquitas, todavía no las conozco, o sea no han demostrado tanto su personalidad, pero las otras tres sí. La mayor, yo no sé si por ser la mayor, es como más sensible, más apegada a mí; la de en medio, o sea, ella actúa como: ‘qué se muera el mundo a mi alrededor, yo sigo caminando, a mí me valen todos’, pero es cuestión de personalidad, entonces, ¿cómo trabajar para que todas sean seguras?”, se preguntó.

La conductora aseguró que trabaja día a día en educar a sus pequeñas con libertad, por lo que pidió a sus compañeras un consejo: “Soy una mujer representado a otras cinco que vienen atrás de mí. Soy mamá de cinco niñas, entonces a la hora de educar es bien delicado como mamá. Yo siento que soy la mujer que soy gracias a lo que mi madre me inculcó, me enseñó, con su ejemplo, con sus palabras, con su todo, entonces, yo me siento con una piedrototota encima porque quiero educar bien a mis hijas”, comentó.

Sobre la pregunta de Jacky, Paola Rojas le recomendó: “De entrada, me parece que enseñarles a que ellas solitas se basten, en el sentido de que se sientan autónomas, que sean felices consigo mismas y que, en todo caso, si deciden compartir la vida con alguien más es porque eligen eso y porque quieren, pero no porque lo necesitan”, explicó mostrando un poco de cómo ella ha asumido la vida siendo una mujer que desempeña varios roles.