La respuesta de Manolo Caro a las críticas por la muerte de 'Virginia de la Mora' y la reacción de Verónica Castro

Con el próximo estreno de la segunda temporada de La Casa de Las Flores, el próximo 18 de octubre, fue dada a conocer una noticia que causó revuelo: la muerte de uno de sus personajes más entrañables, la matriarca de la familia, Virginia de la Mora. Por supuesto, este lamentable suceso despertó un sinfín de comentarios, cuando el productor de la historia, Manolo Caro, hizo oficial la rotunda despedida. Las reacciones y las críticas fueron tantas, que él mismo dio respuesta a todos aquellos fanáticos que no están del todo conformes con este cambio, incluso la misma Verónica Castro se tomó algunos minutos para dar su propia versión.

Fue a través de sus redes sociales que Caro se dirigió a los fanáticos para justificar la partida de Virgina de la Mora, un acontecimiento que sin duda tomó a todos por sorpresa. “Cuando una actriz decide no continuar en un proyecto, yo tengo el compromiso con el público de seguir adelante dándole verosimilitud a esta baja, ¡eso es todo!”, escribió el también cineasta en su cuenta de Twitter, recibiendo varios comentarios de apoyo por parte de los seguidores de la serie, que se coló entre las favoritas a pocos días después de su estreno.

Y claro, Manolo no dudó en agradecer a Verónica Castro por su participación en este papel, que significó el regreso a la pantalla chica de la actriz, que en su momento confesó estar muy entusiasmada por este reto. “El cariño hacia @vrocastroficial se mantiene intacto y la serie sigue adelante… Gracias”, concluyó de esta manera su mensaje que acumuló miles de likes desde su publicación.

En ese mismo tenor, Verónica Castro también opinó al respecto en su cuenta de Twitter, en donde dio su contundente respuesta a todos aquellos que no pararon de preguntarle sobre el motivo por el cual no aparecerá en la serie. “Solo por respeto al público que me sigue, les contesto que no he recibido un peso de ninguna promoción de esta segunda parte. Yo cobro cuando trabajo, y me cuesta mucho hacerlo, pero en esta ocasión no recibí nada porque no trabajé”, dijo con firmeza la actriz, que se mostró decidida a cerrar este ciclo meses atrás, enteramente agradecida por esta oportunidad que significó mucho para ella.

Precisamente, Verónica replicó en su cuenta de Twitter un video de una entrevista concedida a Pati Chapoy a mediados de noviembre de 2018, en la que explicó las razones por las cuales se dio su salida de la serie. Al mismo tiempo, agregó un comentario a esta publicación, e invitó a los fanáticos a revisar la entrevista para despejar cualquier duda. “Perdón pensé que había quedado claro desde el año pasado todas sus preguntas, y espero que con este video y un poquito de atención se pueda aclarar todo. Gracias”, finalizó la actriz.

