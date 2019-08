Si lo sabe Dios... Paulina Goto habla por primera vez de su nuevo novio

Semanas atrás, Paulina Goto sorprendió al dar las pistas del nuevo amor que ocupa un lugar especial en su corazón. Se trata de un joven llamado Rodrigo Saval, con quien ha disfrutado este momento al máximo y, para prueba, las fotografías que ha revelado a lo largo de estos días a través de sus redes sociales. Tanta es su ilusión que, con motivo de la reciente celebración de su cumpleaños, presumió otra instantánea junto a su galán, esta vez una en la que posan los dos con un enorme globo de número 28, la cual además acompañó de un emoji de corazón.

VER GALERÍA

Lo cierto es que gracias a estas señales se percibe lo mucho que la actriz disfruta este momento de su vida, en el que, por primera vez, decide hablar del hombre que hoy la llena de ilusiones, aunque de manera a muy reservada. “No les voy a contar más. Bueno, lo obvio pues es obvio porque ya subí fotos con él también…”, dijo de lo más sonriente para las cámaras de Televisa Espectáculos, espacio en el que también admitió que el nombre de su novio es Rodrigo, de acuerdo con lo informado por el reportero que conversó con ella.

Eso sí, la también cantante no dudó en expresar cómo se siente en este instante, en medio del éxito profesional por el que atraviesa. Por supuesto, ahora que todo indica que en lo sentimental las cosas marchan sobre ruedas, hay más motivos para sonreír. “Lo que te puedo decir es que estoy muy contenta, tampoco quiero detallar tanto mi vida amorosa y sentimental, pero pues lo que se ve no se juzga, y es obvio que estoy feliz y padrísimo de arrancar este nuevo año para mí así…”, dijo de lo más entusiasmada durante la charla que sostuvo con el medio antes citado en el set de grabación de la telenovela Vencer El Silencio.

VER GALERÍA

Recientemente, Paulina también disfrutó de unos días por la playa junto a Rodrigo y no dudó en revelar las instantáneas de esta romántica escapada de la que estuvieron muy pendientes sus fanáticos. Fue al pie de una de estas postales, en la que aparece junto a su galán, que escribió otra breve frase que da detalle de la emoción que invade su corazón, misma con la que también definió al chico que ha estado en la mira durante estas semanas. “Mi persona favorita”. Y claro, la reacción de sus seguidores ha sido inmediata, pues no paran de regalarle varios “me gusta” junto con un sinfín de mensajes de buenos deseos y felicitaciones.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Con 28 años recién cumplidos, Paulina se siente muy afortunada por las experiencias que han marcado su vida, algo en lo que ha reflexionado en cada momento. “Mis años los he disfrutado tanto y he vivido, exprimido, he gozado tanto mi vida que creo que es parte y uno se hace más grande y se hace más sabio también y me encanta la edad que tengo ahorita. Cada año que voy cumpliendo un año más como que voy haciendo el recuento de los años, y de las experiencias y de lo vivido…”, dijo para Televisa Espectáculos.