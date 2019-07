'Sí, siempre estoy pensando en ti', ¿a quién va dedicado el mensaje de Geraldine Bazán?

Mientras disfruta de sus vacaciones por Francia, Geraldine Bazán no ha podido ocultar la añoranza que invade su corazón, motivo por el cual decidió enviar, a la distancia, un breve pero sincero mensaje de amor a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda. Pero eso no es todo, porque en esas líneas, también se refirió a alguien más, aunque nunca reveló la identidad de la persona a quien hizo ese guiño que acaparó la atención desde el primer instante. Lo cierto es que la actriz es una mujer que se caracteriza por no ocultar sus sentimientos, siempre reservada sobre los asuntos relacionados con su vida personal. Ante esto, solo surge una pregunta, ¿a quién incluyó en esta misteriosa dedicatoria?

VER GALERÍA

Geraldine tomó sus redes sociales para compartir este momento tan especial, el cual ilustró con una fotografía en la que aparece ella mirando de perfil la imponente Torre Eiffel, una postal que sin duda la llenó de inspiración para enviar este mensaje a sus seres queridos. “Sí, siempre estoy pensando en ti y en mis mosqueteras”, escribió al pie de esta imagen que se suma a los entrañables recuerdos de su aventura viajera por la ‘Ciudad del Amor’ en la cual ha podido reunirse con algunos amigos, con quienes incluso ha compartido un picnic al pie del emblemático monumento parisino.

Recordemos que estos días sus hijas se encuentran pasando las vacaciones de verano en compañía de su papá, Gabriel Soto, que recientemente disfrutaron con él una aventura por la Riviera Maya. De esta forma, la expareja mantiene la cordialidad y la armonía, siempre enfocados en brindar todo el bienestar necesario a sus pequeñas.

VER GALERÍA

Hasta el momento, la guapa actriz no ha dado más pistas de quién podría ser la persona a la que incluyó en esta breve frase, aunque se ha dejado ver de lo más sonriente y desbordando felicidad en este romántico destino. Cabe destacar que, al mismo tiempo que ella, el actor Santiago Ramundo, con quien ha sido relacionada sentimentalmente, también se encuentra por aquel país, aunque a diferencia de Geraldine, él pasea por la comuna de Soignolles-en-Brie, en la región de Isla de Francia, desde donde el galán argentino ha mostrado algunas historias, ¿se encontrarán en algún momento?

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

El paso de la polifacética estrella por Francia es parte del recorrido que ha emprendido por Europa desde hace algunos días, como cuando hizo una escala por la ciudad de Roma, en Italia, para luego partir a Mykonos, en Grecia, desde donde posó de lo más guapa luciendo su impresionante físico en bikini. Y ha sido tan grata su experiencia en este inolvidable verano, que lo ha hecho evidente en algunas de las frases que ha publicado al pie de sus espectaculares instantáneas. “Sí, la verdad me estoy alcanzando a divertir. No dejas de reír cuando envejeces, envejeces cuando dejas de reír...”, escribió en sus redes sociales.