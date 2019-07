¡Felices tres! Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, de fiesta por el cumpleaños de Reni

Convertida en una niña grande, Renata, hija de Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, celebra hoy sus tres años de vida. Con una encantadora imagen en la que se le ve al lado de su pastel, con motivos del personaje de Peppa Pig, Reni -como le dicen de cariño- posó para esta instantánea que Jacky compartió en su cuenta de Instagram: “¡Feliz cumpleaños mi Renata hermosa! Gracias por venir a revolucionar nuestras vidas para bien. Sin ti nada sería igual. Te amo”, escribió.

Por su parte, Martín también hizo mención del festejo de su hija en su cuenta de Instagram, donde publicó una foto en la que la niña, quien se caracteriza por ser muy coqueta, aparece en traje de baño aplicándose un poco de bálsamo para los labios. El piloto escribió sobre la imagen: “#HappyBirthday”.

Renata llegó al hogar de los Fuentes Bracamontes en julio de 2016, es la tercera hija de la pareja y hasta diciembre pasado que nacieron sus hermanitas Emilia y Paula, era la bebé del hogar. De las cinco hijas de la conductora Reni es la más coqueta, adora ponerse los zapatos de su mamá y posar con ellos, pero también posee esa vena aventurera que le heredó su papá, pues igual la vemos lanzarse de la tirolesa y esquiar en agua o nieve.

En 2017, Jacky concedió una entrevista para Mamás Latinas en la que habló de lo especial que son sus hijas para ella y habló del lindo carácter que tiene Renata: “Mis hijas son mi vida, son mi todo, definitivamente son mi prioridad. Aunque amo mi trabajo y siento que le estoy dando un ejemplo a mis hijas de ser una mamá trabajadora”, sobre Reni dijo: “Ama a sus hermanas, de verdad que es un ángel esa niña”.

En aquella ocasión, Jacky tenía muy claras las personalidad de sus, entonces, tres hijas: “Jacky la mayor es más como yo de personalidad, Carolina es igualita a su papá, desenfrenada ella va, no le importa, no le tiene miedo a nada y Renata todavía no sé, la siento como dividida, pero eso sí ella es feliz sonríe y todo”, comentó.