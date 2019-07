Las semanas han pasado y la partida de Edith González sigue pesando a muchos. Y es que a lo largo de su vida, la actriz logró ganarse el corazón no sólo del público, sino el de toda la gente que tuvo la oportunidad de conocerla. Pero sin duda una de las personas que más echará de menos a esta gran mujer es su hija Constanza. Al respecto, una muy cercana amiga de la fallecida intérprete, habló de cómo se encuentra la adolescente, quien ha estado arropada en todo momento pos sus seres más cercanos.

Lorena Velázquez, amiga cercana de Edith y quien ha mantenido contacto con su familia, reveló que la jovencita, envuelta en el duelo por la pérdida de su madre, no ha estado sola en ningún momento, pues está rodeada del cariño de sus seres amados. “Constanza tiene a Santiago Creel (su padre), tiene a Lorenzo (Lazo, viudo de la actriz), tiene a su tío (Víctor Manuel González), tiene primas, tiene a las hijas de Santiago, tiene a Paulina, la esposa de Santiago, que es divina persona, entonces tiene a muchos, tiene a todos nosotros que la queremos”, dijo la primera actriz ante la prensa, en declaraciones retomadas por Telemundo.

No obstante, la intérprete de 81 años, reconoció que la figura de una madre no tiene sustituto. “Claro que una madre es irrepetible, y una mamá como Edith es irrepetible, pero la verdad es que no hay palabras…”, agregó Lorena, dejando ver que la dolorosa partida de la actriz es algo que aún le cuesta trabajo asimilar. Constanza cumplirá 15 años el próximo mes de agosto, y aunque no se sabe si hay planes de un festejo particular, Lorena dijo que espera que sí lo haya. “Yo creo que le harán sus papás, porque tiene dos a Lorenzo y Santiago, y a toda la gente que la quiere, pues le harán algo íntimo y bonito, yo espero que le hagan una fiesta”, expresó.

Otra persona a quien, comprensiblemente ha pesado como a nadie la muerte de Edith es a su propia madre, Doña Ofelia Fuentes. Al respecto, Velázquez también fue cuestionada por los medios, y siempre respetuosa habló de su situación. “Perder una hija, perder un hijo, es lo peor que le puede pasar a una madre, ella está desolada, está triste, pero aquí tiene a sus amigas para que no esté sola”, expresó la actriz, de quien hace poco se reveló, grabó una película junto a Edith: Un Sentimiento Honesto en el Calabozo del Olvido, dirigida por Luis Bárcenas.

Valiente hasta el último momento, Edith falleció el pasado 13 de junio, dejando un gran hueco en el mundo artístico, pero sobre todo en las vidas de las personas que la rodearon. No obstante, también ha quedado un gran cúmulo de recuerdos, enseñanzas y experiencias en sus seres más queridos, el más claro ejemplo de ello es Constanza. “Las bases con la que Edith la educó son muy sólidas, muy fuertes, ese espíritu, yo no le llamaría guerrero, sino de amor a la vida”, aseguró el hermano de la actriz hace un par de semanas en el programa Venga la Alegría. Y las palabras de la propia jovencita han dejado más que claro el gran trabajo que desempeñó González en su faceta más importante, la de madre: “Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo”, fueron la palabras de Constanza en una carta que Víctor Manuel leyó en Ventaneando.

