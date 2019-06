Hace ya un tiempo que Michelle Renaud pasó la página de su divorcio con Josué Alvarado, un capítulo que concluyó en los mejores términos, siempre con la finalidad de brindar estabilidad y armonía al pequeño Marcelo, el hijo que tienen en común. Y aunque en un principio no fue fácil enfrentar esta etapa, finalmente la actriz se tomó un tiempo para hablar de las razones por las cuales fue tomada esta decisión, un paso definitivo que se vio influido por su maternidad y por la necesidad de llevar la circunstancia a un mejor rumbo.

Con toda sinceridad, Michelle abrió su corazón sobre este momento de su vida, en el que tuvo que considerar la situación por la que estaba atravesando para dar el primer paso. “Yo duré ocho años con el papá de mi hijo, enamoradísima absurdamente. Sí estaba yo en el amor total, perdidamente enamorada, pero había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía…”, contó la estrella en el programa televisivo D-Generaciones, de Unicable, del cual es conductora.

Lo cierto es que la maternidad permitió a Michelle cambiar el enfoque que tenía su vida en ese entonces, algo que la llenó de seguridad cuando llegó la hora de dar un giro determinante. “Cuando me hice mamá de verdad que sí llegó un punto donde… mi hijo me hizo como entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia y fue mi hijo el que le hizo tomar la decisión de ‘yo no quiero seguir en este matrimonio’…”, dijo durante la charla en la que además reiteró que hoy las cosas con su ex marchan de maravilla. “Nos divorciamos, tratando de llevar las cosas de la manera más amorosa y más bonito por el hijo, que aparte su papá y yo nos queremos mucho…”, agregó.

La estrella de telenovelas, que hoy mantiene un romance con el actor Danilo Carrera, contó que en la etapa posterior al divorcio todo ha transcurrido sin contratiempos, sin dejar de enaltecer el amor que los unió en su momento. "Yo realmente estaba muy enamorada de él pero sí fue como muy de ‘ya no podemos estar juntos’, y firmamos y de pronto sí, hay cosas donde ya no tenemos los mismos acuerdos que antes pero sí ha sido fácil…”, confesó.

Fue en 2016 cuando Michelle y Josué unieron sus vidas en matrimonio. Dos años después, en mayo de 2018, la pareja anunció su separación, algo que se dio en los mejores términos. “Mi divorcio para mí estaba como todo muy claro porque lo quería yo hacer muy bien, buena onda y todo, pero el exterior sí se puso como más ‘punk’… Me pongo a pensar en otras mujeres y digo ‘cómo la sociedad y las familias se meten a dar opiniones que no les importan’. Una relación es de dos, tanto casarte como divorciarte es una decisión de dos, nadie tiene idea de lo que tú viviste…”, dijo.