Las declaraciones de Michelle Renaud y Danilo Carrera horas antes de confirmar su romance

Con una fotografía, Michelle Renaud y Danilo Carrera gritaron su amor al mundo, tras superar un periodo de constantes rumores en el que, a la vista de sus fanáticos, todo era total incertidumbre. Incluso, horas antes de que los dos dieran a conocer dicha postal, el joven actor fue cuestionado sobre este tema, dando una firme respuesta con la que dejó claro cómo manejaría el tema de su noviazgo con alguna famosa públicamente. Sin embargo, tras estas palabras nadie imaginaba lo que estaba por venir, cuando aquel amor de telenovela cobró fuerza en la vida real. Recordemos que ambos fueron los protagonistas de Hijas de La Luna, producción en la que se dice surgió esta historia que hoy ha acaparado toda la atención.

Danilo asistió el sábado 15 de junio a una fiesta organizada por Alexis Ayala, y en ese espacio la prensa no perdió la oportunidad de preguntarle al actor sobre su vida sentimental, en específico de si existía o no un romance con Michelle. “Yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie. A todas las personas con las que he estado las respeto, las quiero, les deseo lo mejor, así que ahorita te puedo decir que estoy soltero…”, dijo horas antes de publicar la romántica foto a las cámaras de Televisa Espectáculos.

Durante esa charla, Danilo también recordó como fue que conoció a Michelle, gracias a una coincidencia que fue posible gracias a su trabajo. “Mi carrera ha estado relacionada a la de Michelle desde que nos conocimos, 15 minutos. La primera portada que hice yo en mi vida fue una portada en Estados Unidos que el tema era Estrellas de Verano, en la portada salgo con Michelle Renaud…”, comentó el también futbolista, acallando así los rumores en torno a esta situación que por fin ha sido aclarada por ellos mismos.

De igual manera, Michelle se tomó unos minutos para hablar con los medios, aunque sin confirmar nada se mostró sonriente y expresó cómo vive este momento. “Tranquila, feliz, muy contenta y bueno, como es sábado yo no sabía que veníamos a trabajar, venimos a festejar, les mando un beso…”, respondió de lo más simpática a las cámaras, dispuesta a celebrar con sus amigos pero sin mencionar nunca el nombre de su galán. Por supuesto, también aprovechó para hablar de lo orgullosa que se siente de desempeñar su faceta en la maternidad.

Fue la noche del sábado 15 de junio cuando Michelle y Danilo publicaron en sus perfiles de Instagram la imagen en la que aparecen los dos de lo más románticos, teniendo como inspiración un paraíso ecuatoriano, tierra de la que es originario el actor. “Hey @danilocarrerah te amo”, escribió la actriz al pie de la imagen. Del mismo modo, Danilo correspondió al gesto replicando la foto, agregando al pie breves líneas con las que se hizo oficial esta historia de amor. “¡Hey tú! @michellerenaud ¡te amo!”, dijo.