¡En casting! Luego de varios años Biby Gaytán podría retomar su carrera como actriz

De sorpresa en sorpresa, así va Biby Gaytán a lo largo de estos meses, quien junto a su esposo Eduardo Capetillo ya prepara el gran festejo por su aniversario de bodas y, por qué no, la posibilidad de un próximo regreso a los escenarios. Y si bien años atrás tuvo la posibilidad de participar en la conducción de algunos programas televisivos, esta vez sería diferente, pues podría retomar su carrera en la actuación, tras más de una década de no protagonizar algún papel en la pantalla chica o el teatro. Lo cierto es que todos estos años ha permanecido entregada a su familia, integrada por cinco hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel, que son sin duda su motor.

Visiblemente emocionada, Biby fue sorprendida saliendo de la audición a la que asistió, esta vez para formar parte de la puesta en escena Chicago, El Musical, y aunque trató de pasar desapercibida, finalmente se detuvo unos minutos para platicar cómo se siente de cara a esta posible oportunidad. “Estoy muy contenta y todas y todos tenemos muchas ganas, pues seguramente le vamos a echar todas las ganas del mundo…”, dijo de manera breve en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano.

Y claro, Biby está muy consciente de lo que implica asistir a un casting, pues además se pudo saber que Paty Manterola también estuvo presente. Sin embargo, el hecho de cumplir con el compromiso de no faltar a esta cita para dar muestra del talento que la caracteriza, la llenó de entusiasmo, algo que expresó en su charla con el medio antes citado. “Todavía no sé si seré elegida o no, pero lo que sí te digo es que lo hago con todo el amor y con toda la pasión que he hecho todos mis trabajos…”, dijo la también cantante, que años atrás participó en telenovelas como Alcanzar Una Estrella, Baila Conmigo y Dos Mujeres Un Camino, tan solo por mencionar algunas.

Pero eso no es todo, porque Biby fue acompañada a este casting nada más y nada menos que de su gran amor, su esposo Eduardo, quien al ser cuestionado al respecto dejó claro lo importante que es para él ser partícipe de los sueños profesionales de la madre de sus hijos, algo que simplemente es mutuo. “El apoyo ha sido parte fundamental en nuestras vidas en pareja, ella siempre ha estado al pie del cañón y yo hago lo mejor que puedo…”, dijo para De Primera Mano.

En ese mismo espacio reiteró que estará con su esposa en todas las decisiones que ella decida tomar, como ha ocurrido en esta ocasión. “Yo quiero que ella sea feliz, yo quiero que ella se realice y lo que le de felicidad a ella y lo que la haga feliz, evidentemente me hace feliz a mí…”, dijo Eduardo. Estos meses, la pareja también prepara la celebración de su próximo aniversario de bodas, un acontecimiento que celebrarán en grande y que contará con muchas sorpresas que serán reveladas en su momento, así lo han especificado los enamorados, que han escrito una historia de amor colmada por bellos momentos.