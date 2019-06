Eugenio Derbez del talento de Aitana: 'Estamos convencidos de que va para cantante o actriz...'

A su corta edad, Aitana Derbez ha dado muestra del carisma que la distingue, sobre todo ahora que cada vez es más común verla caminar por las alfombras rojas acompañando a sus papás. Y es que todo indica que la pequeña también ha heredado la vena artística de su familia, pues basta con escuchar las recientes declaraciones de Eugenio Derbez, quien asegura que tanto él como su esposa, Alessandra Rosaldo, comienzan a ver destellos en su hija de lo que podría ser una prometedora carrera sobre los escenarios. Sin embargo, será el tiempo el que defina la circunstancia, y de ser así la dinastía Derbez contará con una nueva estrella entre los suyos.

Con toda sinceridad, Eugenio habló del talento que ha podido encontrar en Aitana, algo de lo que sus fans también han sido testigos gracias a los videos que ha compartido en sus redes sociales. “Le encanta cantar, yo creo que todavía no entiende muy bien de qué se trata el mundo artístico, todavía no sabe muy bien a qué se dedican sus papás, pero yo creo que ya lo trae…”, explicó para las cámaras del programa televisivo Ventaneando. “Todo el día canta, todo el día actúa, como que ya lo trae...”, agregó durante la charla.

Por si fuera poco, Derbez admite que esta sorpresa también ha llamado la atención de Alessandra, que al igual que él tiene el presentimiento de que su pequeña buscará emprender una carrera artística dentro de algunos años. “Mi mujer y yo ya estamos convencidos de que va para cantante o actriz, que vuela…”, contó. Para Eugenio, es un hecho destacable la incursión de sus seres queridos en el medio artístico, algo a lo que se refirió de manera muy simpática. “Ya son muchos Derbez en el medio artístico, ya por favor, pero pues ¿qué le hacemos?”, dijo de lo más sonriente.

Y para prueba, recordemos el reciente episodio que llenó de ternura a los fanáticos de la familia Derbez, cuando Aitana cantó la famosa canción It's a Small World, durante una visita que realizaron a Disneyland. A lo largo de ese clip, dado a conocer en redes sociales, se percibe a la pequeña muy atenta interpretando mientras transcurre el recorrido por esa atracción, aunque a veces el mágico tour lleno de luces la distraía. Gracias a estos instantes se ha hecho evidente que la hija menor de Eugenio podría inclinarse por la música, un talento heredado de su mamá Alessandra, quien por varios años ha sido parte de Sentidos Opuestos.

Otro grato momento protagonizado por Aitana fue cuando meses atrás, acompañada por su papá, cantó el tema All You Need Is Love, un clásico de los Beatles que al parecer ya es de sus favoritos. Y como olvidar el día en que escuchó muy atenta un clásico interpretado por su abuelita Silvia Derbez, una canción que la fallecida diva del cine mexicano cantó junto a Pedro Infante para la película Dicen que Soy Mujeriego. Este fue sin duda otro de los lindos detalles que quedarán para siempre en la memoria de Aitana, que podría estar cada vez más cerca de dar una sorpresa.