Geraldine Bazán posa espectacular desde República Dominicana

Aprovechando la impactante vista de República Dominicana, a donde viajó hace unos días por cuestión de trabajo, Geraldine Bazán ha utilizado su tiempo, entre corte y corte para posar en imágenes más espectaculares. A través de su cuenta de Instagram, la actriz impactó a sus seguidores con un álbum en el que aparece ataviada en un bikini blanco con el que dejó claro que se encuentra en su mejor forma física.

VER GALERÍA

“Pinta bien el día en la bella #Romana #Dominicanrepublic, rodando”, escribió la actriz como descripción de este álbum que ya cuenta con casi 200 mil likes y un sinfín de comentarios, la mayoría halagando su belleza. La actriz ha querido utilizar todas las locaciones de la cinta, para posar en fotos que ha ido compartiendo en su Instagram.

Aunque este viaje representa una muy buena experiencia para la actriz, por otra parte, ha compartido que siempre queda la nostalgia de trabajar fuera de México, pues tuvo que separarse, por unos días, de sus dos hijas Elissa y Miranda, quienes se quedaron en nuestro país al cuidado de su papá, Gabriel Soto.

VER GALERÍA

A través de una imagen del momento en el que se despidió de su hija Miranda, la actriz escribió: “Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz. Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que, claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena. Ellas conocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más”.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Aunque las echa de menos, Gerladine Bazán sabe que sus hijas están en buenas manos, pues su papá está con ellas, así lo explicó el actor hace unos días: “Van a estar conmigo unos días importantes, van a estar un largo tiempo conmigo porque Geraldine se fue a hacer una película… Evidentemente hay que trabajar y cuando no tengo con quien dejarlas me tienen que acompañar…”, declaró Gabriel al programa Intrusos.