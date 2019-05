Zuria Vega presenta a Luka y comparte que su hermana Marimar la acompañó en el parto

Hace justo ocho días, Zuria Vega quería darles una sorpresa a sus seguidores en el espacio Soy mamá, que hasta hoy tenía en Instagram; sin embargo, la vida la sorprendió a ella con el nacimiento de su bebé y la noticia que tenía preparada se tuvo que posponer hasta hoy. Ya con Luka en brazos, la actriz dio a conocer la transformación de este espacio con el que debuta como youtuber en su propio canal donde, como primer video, vimos la presentación del recién nacido y los momentos más especiales del parto humanizado que le permitió que su esposo, Alberto Guerra y su hermana Marimar Vega, la acompañaran en el momento del alumbramiento.

“Pues aquí está la sorpresa, estoy muy contenta de presentarles mi nuevo canal de youtube, ahora, Soy mamá en youtube y también, obviamente, presentarles a Luka que, seguramente ya lo vieron en fotitos, pero aquí está, ¡ya nació! y yo estoy en pleno post parto”, comenta Zuria en la introducción del clip que, según dijo, grabó cuatro días después del nacimiento del niño.

Zuria contó que desde hace tiempo y, gracias a la respuesta de sus seguidoras, venía pensando en transformarlo en un vlog; sin embargo, no tenía claro el tema con el que iba a comenzar y, el parto, se convirtió en el contenido ideal para inaugurar este espacio pensado en las mamás: “Dije, lo quiero empezar con el parto, por qué, porque también era algo sorpresivo para mí, yo no tenía idea de cómo me iba a ir en el parto, si iba a terminar en una cesárea, otra vez o si iba a lograr un parto natural”, explicó.

La actriz reveló que Luka nació el 20 de mayo a las 4:30 de la tarde, luego de un largo proceso de contracciones, pero se dijo muy agradecida de haber podido experimentar un parto natural que tanto deseaba, aunque también se dijo muy satisfecha con saber cómo es un nacimiento, a través, de una cesárea: “De verdad es un renacer y no, no estoy exagerando”, comentó sobre el momento en que llegó Luka a este mundo: “como mujer vivir un parto marca un antes y un después”, comentó.

De los detalles que reveló en este video, contó que desde que se enteró que estaba embarazada, en su casa, organizaron una quiniela y ella fue la ganadora: “Yo desde el principio dije 20 de mayo y Alberto 21, que es el cumpleaños de mi mamá y gané”. También destacó que su hijo haya nacido un día antes que su mamá y, Lúa, un día antes de su cumpleaños. Contó que fue su mamá quien se quedó al cuidado de hija y, su hermana Marimar la acompañó al hospital.

Tras revelar la importancia que tuvo su hermana en el nacimiento de Luka, la actriz le dedicó un lindo mensaje agradeciéndole por la oportunidad de compartir esta experiencia: “Gracias @zuriavvega por dejarme ser parte de esto. Ha sido una de las experiencias más hermosas y a la vez de las más fuertes que he vivido. Siempre he admirado tu fortaleza pero experimentar esto fue una locura y, como nunca dejas de sorprendernos, ahora inicias esta nueva etapa de #soymama con tu canal de YouTube. Te amo y te admiro”, escribió Marimar como descripción de una foto de aquel especial día.