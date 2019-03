Geraldine Bazán y su poderoso mensaje de aceptación por una foto del pasado, ¿qué escribió?

Con una postura de sinceridad, Geraldine Bazán se pronunció en contra de sus detractores, orgullosa de sí misma y de todo lo que ha logrado. Esta vez, la actriz dio respuesta a quienes hicieron circular por la red una fotografía suya de hace más de diez años, en la que se aprecia un tanto distinta a como luce actualmente. Con plena seguridad, aseguró no sentir vergüenza y se mostró dispuesta a defenderse de quienes la critican, aprovechando el espacio para enviar un mensaje de motivación a todos los fanáticos que no dudaron en enviarle su apoyo.

En la fotografía que ella misma replicó en su cuenta de Instagram, aparece Geraldine en una alfombra realizada por MTV varios años atrás, y en la otra mitad de la misma el comparativo con un posado actual en la que es evidente su radical cambio de look. “Qué mejor ejemplo de que sí se puede chic@s, esto fue hace más de 15 años, tenía poco tiempo viviendo en Estados Unidos y claro, como es visible, mi alimentación era pésima, además de estar en la etapa transitoria niña/mujer... ¿Qué hice? Cuidar mi alimentación, ejercitarme y una rinoplastia...”, se puede leer en este texto en el que además deja claro que si la intención de la persona que difundió la imagen era avergonzarla, no lo logró.

Geraldine profundizó en sus palabras, reiterando su sentir a todos los seguidores, a quienes alentó a no darse por vencidos si están dispuestos a emprender cambios. “Postean este #tbt y lo que despierta en mi es un gran orgullo de no sentir vergüenza en lo más mínimo, al contrario, me da la oportunidad de ser testimonio de que en la vida todo se puede lograr, hombres y mujeres…”, escribió.

Lo cierto es que, pese a que por aquellos años Geraldine lucía un tanto distinta, la estrella contó que nunca tuvo problemas al aceptarse tal y como era. “Hoy soy testimonio de que la vida es hermosa y cada día te da la oportunidad de mejorar en cada aspecto de tu vida. Y me siento orgullosa de quien he sido siempre y que en esa época me sentía divina con todo y mis kilos de más y mi look cero favorecedor…”, agregó.

Por supuesto, la reacción de algunos famosos también fue inmediata, como la de Paulina Goto, quien se tomó el tiempo para enviar algunas líneas a su amiga. “Te ves hermosa en el antes y el después…”. La actriz Ariadne Díaz también agregó un mensaje con varios emojis de aplauso, en apoyo a Geraldine, quien ha tratado de ser muy transparente con su manera de pensar estos días. Lo cierto es que disfruta al máximo esta etapa en la que también se enfoca en su faceta como mamá.