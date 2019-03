Geraldine Bazán sobre su separación de Gabriel Soto: 'Con un divorcio no se te acaba la vida'

Nada detiene a Geraldine Bazán, que está dispuesta a conquistar cada una de sus metas y seguir adelante, teniendo muy presente el gran aprendizaje de las experiencias del pasado. Por supuesto, al reflexionar sobre la soltería no ha dudado en responder con firmeza, pues hoy se siente motivada por el apoyo de su familia y la serie de oportunidades que han surgido de un momento a otro. Con esa manera de pensar, la actriz ha vuelto a abrir su corazón para compartir cómo vive este momento, transcurrido un tiempo desde que hiciera oficial su divorcio de Gabriel Soto, el padre de sus hijas.

VER GALERÍA

Con sinceridad, Geraldine opinó del proceso de separación al que se enfrentó y de las lecciones que ha aprendido a lo largo de este periodo, en el que ha sabido adaptarse a los constantes cambios. “Lo voy a decir tal cual las letras: con un divorcio no se te acaba la vida, al contrario…”, dijo durante una charla con los medios dada a conocer por el programa televisivo Hoy. Recordemos que fue en noviembre de 2017 cuando Soto, a través de un comunicado, hizo pública su ruptura con Bazán, quien en su momento reconoció que este había sido un episodio difícil en todos los aspectos.

La polifacética estrella también expresó su admiración por aquellas mujeres que, en circunstancias adversas, logran salir adelante por su familia. “Creo que lo que yo pasé es nada a comparación de lo que mujeres realmente poderosas, que sacan adelante a sus hijos con veinte pesos y que tienen que salir a trabajar y que tal vez no los pueden ver en todo el día para ganarse cien a la semana, esas son las mujeres guerreras y esas son las mujeres poderosas…”, dijo. Lo cierto es que, conforme transcurre el tiempo, Geraldine consolida su estabilidad disfrutando cada día junto a sus hijas: Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes son su mayor razón para continuar dando pasos firmes.

VER GALERÍA

Y más allá de la tempestad lo valioso ha sido el aprendizaje, siempre impulsada por su faceta en la maternidad, misma que le ha permitido crecer en todos los sentidos. “Lo que he aprendió es eso, todos los días hay una nueva posibilidad de vida y hay una nueva posibilidad de vivir nuevas cosas. Qué mayor motivación podemos tener las mujeres que nuestros hijos, definitivamente yo como mujer lo que quiero es que mis hijas sean mucho mejores que yo, que sean mucho más conscientes…”, dijo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Por ahora, Geraldine ha decidido pasar la página de su divorcio con Gabriel Soto para concentrarse en el presente, enfocada también en sus proyectos profesionales como mejor estrategia para superar lo vivido anteriormente. “Para mí ya lo pasado ya pasó… No he tomado ninguna terapia, mi terapia siempre ha sido trabajar y el amor propio y el amor por lo que hago, mantenerme ocupada y mis hijas, la verdad es que no he necesitado…”, confirmó.