¡Nueva vida, nuevo look! Geraldine Bazán da un giro radical a su imagen

Después de varios años luciendo como una sexy rubia platinada, Geraldine Bazán ha decidido darle un giro a su imagen y, para sorpresa de todos sus seguidores en Instagram, la actriz compartió una imagen de su nuevo look. Arriesgándose con un corte completamente diferente al que había lucido en el pasado, pues hoy la actriz tiene un copete y una su melena desvanecida en capas.

Aunque escribió poco sobre su cambio de look, Geraldine se refirió a su nueva imagen como brunette (morena), palabra que utilizó para acompañar la foto que, en menos de 24 horas ha provocado la reacción de más de 150 mil de sus seguidores, además de un sinfín de comentarios de sus fans que le hicieron saber lo bien que le sentó el cambio.

Si bien el tono que eligió esta ocasión no es precisamente castaño, sí es mucho más oscuro que el que utilizaba anteriormente. Aunque dejó ver un poco de su nuevo look, estamos en la espera de otra imagen que revele por completo cómo luce Geraldine con su nuevo corte de cabello. A lo largo de su carrera como actriz, Geraldine ha cambiado en varias ocasiones de tono de cabello: mechas californianas, castaño oscuro, rubio platinado y hasta rojizo, han sido algunos de los tonos que ha manejado, siempre luciendo espectacular.

Si podemos resaltar algo de este nuevo cambio, además del color, es el largo del cabello, pues luego de muchos años con una melena muy larga y con volumen decidió que era tiempo de un look mucho más ligero y con una forma completamente diferente al que le vimos hace unos días durante la alfombra roja de la presentación de la segunda temporada de Amar sin Ley.

Por años, Geraldine ha demostrando que cuando se trata de cambiar de look no tiene miedo a la hora de lucir diferente. Muchos de sus usuarios relacionaron esta nueva imagen con el comienzo de un nuevo ciclo en la vida de la actriz quien, luego de publicar en su cuenta de You tube un video en el que aclaró y detalló su separación con Gabriel Soto, ha decidido dar por terminado el tema y seguir con su vida, ahora, con la sonrisa que le provoca el cortejo de Santiago Ramundo, con quien recientemente reveló que está en la etapa del enamoramiento.