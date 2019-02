Así fue la sesión en la que dejaron a Yalitza guapísima y lista para los Oscar

Después de una larga espera, el fin de semana se llevó a cabo la entrega de los Oscar. Una vez más el nombre de México se hizo sonar muy fuerte en la ceremonia, y en esta ocasión fue debido a la aclamada cinta Roma. La protagonista de esta película, Yalitza Aparicio, se ha vuelto la mujer del momento gracias a su excepcional actuación y a su innegable carisma. Su paso por la alfombra roja del Teatro Dolby no pasó desapercibido, pues lució guapísima de pies a cabeza. Su atinado y glamuroso look generó gran curiosidad entre sus fans y ahora se han compartido más detalles de cómo se preparó la actriz para esa mágica noche.

A lo largo de la temporada de premios se vio a Yalitza desfilar en las red carpets enfundada en los más estilosos looks, y la noche de los premios de la Academia no fue la excepción. Esta joven mexicana lució espectacular en un vestido one shoulder en color menta de la firma Rodarte. Pero además de su atuendo, fue su maquillaje y peinado los que resaltaron la belleza natural de esta mujer. Las responsables de que la intérprete de Cleo luciera fabulosa en la noche de los Oscar compartieron algunas fotos de la sesión en la que no sólo se preparó la actriz, sino también a su madre, Margarita Martínez, su incondicional amiga y compañera.

Carissa Ferreri fue la make up artist encargada de que Yalitza cautivara a más de uno en los Oscar. Esta profesional apostó por un maquillaje en tonos suaves y naturales que destacaran su belleza sin ocultarla. Blush, sombra y labial en colores claros, y máscara de pestañas para resaltar su mirada fueron el secreto para que esta joven luciera espectacular. Los resultados no sólo fueron aplaudidos por el público, sino por la misma actriz, quien se mostró más que satisfecha. “Está bien bonito”, comenta la intérprete sonriente al verse al espejo, en uno de los breves videos que compartió la maquillista. “¡La reacción de Yali!¡Nada me hace más feliz que ver esto!”, escribió Carissa al publicar el clip en su cuenta de Instagram.

El peinado que lució Yalitza en la ceremonia de los Oscar también llamó la atención, y es que su larguísima –y envidiable- melena oscura es el sueño de muchas. La responsable de que el pelo de la protagonista de Roma luciera increíble fue Matilde Campos, quien orgullosa compartió algunas fotos de la actriz en la sesión que la dejó bellísma. La hairstylist dejó la cabellera de Aparicio muy lacia y con una raya en medio. “¡Nuestra chica se prepara para los Oscars!”, escribió la peinadora al compartir un par de fotos en las que se le ve junto a la joven, usando una novedosa herramienta de Dyson Hair.

Además de ser las responsables de que Yalitza luciera guapísima en cada evento, Carissa y Matilde se volvieron grandes amigas de la actriz. Prueba de ello es que tras su inolvidable velada, Aparicio compartió varias fotos en sus redes sociales y en ellas aparecen varias veces estas mujeres, pues disfrutaron a su lado del after party de los Oscar organizado por Netflix.

