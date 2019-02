Primero Verónica Castro y ahora veremos a ¡Silvia Pinal en 'La Casa de las Flores'! La actriz dio a conocer que antes de que Manolo Caro la buscara, ella ya era fan del proyecto

Silvia Pinal sigue imparable. Siempre vigente, mientras la historia de su vida cautiva a los televidentes en Silvia Pinal, frente a ti, la primera actriz anuncia su ingreso a una de las series más exitosa de los últimos tiempos: La Casa de las Flores. Durante su visita al programa Intrusos, doña Silvia dio a conocer la noticia de su incorporación al elenco comandado por Manolo Caro.

VER GALERÍA

Aunque Manolo Caro no lo ha hecho oficial, como lo hizo con el anuncio de la integración de Mariana Treviño al reparto, Silvia le dio la primicia a su amigo Juan José Origel quien la cuestionó: “Oye Silvia te quiero preguntar una cosa, ya viene la segunda parte de la serie esta de La Casa de las Flores, ¿vas a estar ahí?”, dijo el periodista a lo que doña Silvia respondió emocionada con un “¡Sí!”.

Para sorpresa de los seguidores de esta serie, doña Silvia contó que antes de que el director la buscara ella ya era fan del proyecto, pues le gustó mucho ver a Verónica Castro en la primera temporada: “Estoy muy contenta. Me encantó la idea. Cuando la vi, que estaba Verónica Castro, me dio mucho gusto y dije ‘¡Qué bonito, qué idea más padre!’, pero lo que menos pensaba es que me tocara a mí, pero sí me tocó”, explicó.

VER GALERÍA

Aunque no dio más detalles de qué papel interpretará en la serie, Silvia se dijo feliz por esta participación y dejó claro que en sus planes no está el retiro y, al ser cuestionada sobre si desea descansar, explicó divertida: “No, qué aburrido”. Feliz por todo lo cosechado durante su trayectoria, Silvia se dijo satisfecha por el cariño del pueblo mexicano: “A donde voy la gente me recibe como una sonrisa”, comentó.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Por último, Silvia habló de la responsabilidad que implica ser la cabeza de una dinastía como la que ha formado: “Son muy talentosas, yo me siento muy orgullosa”. Con una sonrisa en el rostro, la primera actriz se refirió a su bisnieta Michelle Salas a quien no ve tanto como le gustaría: “Es una belleza mi bisnieta (…) No (la veo tanto), porque anda con el novio que anda por Europa casi siempre, por eso casi no la veo”, explicó confirmando que Michelle regresó con Danilo Díaz, quien últimamente ha aparecido en varias historias de Instagram de la influencer.