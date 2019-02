¡Feliz primer cumpleaños Kai! La hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann sopla la velita de su pastel Para celebrar el primer año de su bebé, los actores eligieron como telón de fondo del festejo, Tepoztlán, un sitio muy especial para su historia como familia

Aprovechando su estancia en la Ciudad de México, donde Aislinn Derbez graba la segunda temporada de La Casa de las Flores, la actriz y su esposo, Mauricio Ochmann, decidieron organizar un fin de semana a las afueras de la ciudad con motivo del primer cumpleaños de su pequeña Kailani. Para celebrar tan importante fecha, los actores quisieron visitar, ahora con su hija en brazos, uno de los sitios más importantes en su historia como familia: Tepoztlán.

Para festejar el primer cumpleaños de Kai, Aislinn y Mauricio regresaron al lugar donde, en mayo de 2017, se juraron amor eterno. Ahora en compañía de Lorenza, la hija mayor de él y Kai, la hija de ambos, los actores disfrutaron de un fin de semana muy familiar en el que la consentida fue sin duda Kailani quien, hoy, 25 de febrero celebra su cumpleaños.

Emocionada por ver a su bebé soplar por primera vez la velita de su pastel, Aislinn utilizó su cuenta de Instagram para dedicar una linda felicitación a su pequeña quien llegó para darle un tierno giro a su vida: “Un año de ser tu mamá, el año más lento y rápido de mi vida. Aunque siento que pasaron como 10 años de la Aislinn antes de embarazarme, a la que soy hoy, es el año más maravilloso de mi vida sin duda”, escribió en la primera parte de su mensaje.

En la parte final de su texto, la actriz expresó lo mucho que atesorará este año en su memoria: “Todo cambia y pasa tan rápido que no quiero que se me olviden nunca todas esas cosas que me derriten de ti todos los días. Por ejemplo, cómo te ríes de todo, tus caras cuando te enojas, cómo te acurrucas para tomar mi leche, tus pellizcos y rasguños (que según tú son caricias), tu buen humor cuando te despiertas, tu emoción cada vez que me ves, cómo les sacas la lengua a los perros desde bebé y cómo los amas, cómo amas estar en el agua, cómo amas la música, el trabajo que te cuesta dormir, lo platicadora que eres, la risa que te da cuando nos damos besos tu papá y yo, y millones de cosas más. Te amo para siempre. ¡Feliz cumpleaños mi princesa hermosa!”, finalizó Aislinn.

Por su parte, Mauricio Ochmann también utilizó su cuenta de Instagram para dedicar unas líneas a su pequeña. Para su felicitación, el actor compartió la misma foto familiar que publicó su esposa, en la que también aparece Lorenza, su hija mayor: “No puedo creer que ya pasó un año de tu llegada Kai. ¡Feliz cumpleaños! Amo ser tu papá”, escribió el actor agradeciendo al hotel en Tepoztlán por un fin de semana inolvidable y por el rico pastel que prepararon especialmente para que la bebé soplara su primera velita.