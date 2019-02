El año pasado se estrenó una serie que inmediatamente cautivó al público mexicano: La Casa de las Flores. Mucho del éxito que obtuvo esta producción de Netflix se debió en gran parte a sus entrañables personajes, interpretados por talentosos actores. Ahora, cuando ya se ha confirmado las grabaciones de una segunda y tercera temporadas, se ha dado a conocer la incorporación al elenco de una conocida y simpática actriz, quien sin duda le pondrá un toque muy especial a la historia de la familia De la Mora y que atrapará a todos sus fans, ¿de quién se trata?

Manolo Caro, creador de la serie, expresó lo emocionado que se siente respecto a la segunda temporada de esta exitosa producción que ya se está rodando. “Regresar a filmar La casa de las flores en México me llena de emoción, nos enfrentamos a una temporada más hilarante y atrevida”, anticipó el director en una publicación en Instagram, en la que hizo el anuncio de la nueva incorporación al elenco. “Tener a Mariana Treviño en el elenco es para mí la analogía perfecta, el regreso a casa, a trabajar con mi familia profesional”, agregó en su post, en el que se le ve abrazando cariñosamente a la actriz, quien sostiene un ramo de flores entre sus manos.

Poco después de este anuncio, la propia Mariana lo confirmó de viva voz: “Siempre será una diversión absoluta y un honor mi querido Manolo. ¡Que emoción sumarme a La Casa de las Flores de la cual me declaro fan”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, donde compartió un breve video hecho con fotos junto a Caro. “Me encantará ser parte de ese universo hiperkinético y genial. Siempre juntos y en complicidad”, agregó la intérprete mexicana. En las redes sociales de la serie también se dio a conocer la noticia, y se hizo de una forma muy original: “Esta a do ra da ya cambió los elotes por las flores”, se lee en el Twitter de La Casa de las Flores, haciendo una clara alusión al particular estilo de hablar de Paulina de la Mora, uno de los personajes que más cautivó al público de esta exitosa producción.

Con la llegada de Treviño, no hay duda de que la historia será igualmente divertida. Esta actriz, famosa por su papel en la también exitosa serie de Netflix, Club de Cuervos, interpretará ahora a Jenny Quetzal, quien según detalló Netflix en un comunicado, es “una peculiar impartidora de ‘cursos’ capaz de cambiar la vida (e incluso de hacer renacer) a aquel que se cruce en su camino”. En el mismo texto, la plataforma digital también dio a conocer la incorporación al elenco de María León, Eduardo Rosa, Loreto Peralta, Flavio Medina y Anabel Ferreira.

Además de la llegada de Mariana a La Casa de las Flores, Netflix informó la reanudación de las grabaciones en la capital mexicana, pues semanas antes ya se había estado filmando en España. El pasado 5 de febrero se dieron a conocer en redes sociales las primeras imágenes de la segunda temporada, en las que aparecía Paulina de la Mora (interpretada por Cecilia Suárez) en territorio ibérico. “Se filmaron varias escenas de la serie causando revuelo al ver cómo Paulina de la Mora paseaba por la Gran Vía de Madrid”, detalló la plataforma de streaming en su comunicado.

