Primero Brad y ahora Justin, el exesposo de Jennifer Aniston le manda una tierna felicitación de cumpleaños

Si hay alguien que sabe cómo terminar sus relaciones de la manera más cordial consiguiendo en más de un caso conservar una linda amistad con sus ex esa es Jennifer Aniston. Su cumpleaños número 50 se convirtió en la ocasión ideal para que la actriz recibiera el cariño de su familia, amigos y de uno que otro ex. Después de que la presencia Brad Pitt en su fiesta de cumpleaños causara revuelo entre la prensa internacional, es ahora su otro exesposo, Justin Theroux quien “derritió” a todos en Instagram al dedicar el mensaje más tierno y especial a la cumpleañera.

A través de su cuenta de Instagram, el también actor escribió: “¡Feliz cumpleaños a esta feroz mujer. Ferozmente amada, ferozmente amable y ferozmente graciosa. Tu B!”. Para acompañar estas líneas, Theroux eligió una foto de la actriz sosteniendo unos cuernos, muy al estilo Vikingo, haciendo un poco analogía de la fuerza que Jennifer posee y que se ha convertido en su esencia.

El emotivo mensaje del exesposo de Jennifer provocó la reacción de más de 111 mil seguidores del actor a quienes les gustó esta publicación y quienes halagaron la caballerosidad de Justin quien a pesar de ya no tener una relación amorosa con Aniston sigue siendo su amigo. Fue hace justo un año, en febrero de 2018 que Justin y Jennifer se separaron después de dos años y medio de matrimonio.

Como en pocas ocasiones, el divorcio entre Jennifer Aniston y Justin Therox se realizó de la manera más cordial. En esta separación no hubo conflicto, ni situaciones incómodas, simplemente admitieron que por el bien de su amistad habían decidido seguir por separado: “Somos dos buenos amigos que hemos decidido separar nuestros caminos como pareja, pero esperamos mantener nuestra apreciada amistad”, situación que vaya que han sabido cuidar.

Aunque durante su separación decidieron no dar detalles de este asunto, en septiembre del año pasado, Justin rompió su silencio, en una entrevista para The New York Times, donde dio detalles del divorcio que describió como “desgarrador” y “amable”: “Ninguno de los dos está muerto, ninguno de los dos está tratando de lanzarse cuchillos contra el otro. Ha sido amistoso (…) nos respetamos lo suficiente como para que fuera lo menos doloroso posible”, declaró.