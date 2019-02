Aislinn Derbez revela el talento oculto de Alessandra Rosaldo como fotógrafa

Todos conocemos el talento que Alessandra Rosaldo posee como actriz y cantante, pero sólo sus más allegados conocen su habilidad más oculta: la de fotógrafa. Aunque hasta ahora no teníamos conocimiento de esta capacidad de la esposa de Eugenio Derbez, fue Aislinn quien expuso su trabajo en Instagram asegurando que, durante su estancia en Marruecos, Alessandra se encargó de capturar las instantáneas más espectaculares.

Encantada con una de sus fotos, Aislinn reveló: “@Alexrosaldo tomó fotos muy buenas durante nuestro viaje, aquí logró que se me viera el cuello largo que no tengo y siempre he querido tener. Gracias Ale”, escribió como descripción de una imagen digna de portada de revista.

A decir de Aislinn fue Alessadran quien logró el mejor material fotográfico de aquel país, pues no sólo la captó a ella, también al resto de la familia. Pese a que no ha expresado como tal su afición por la foto, sí nos habíamos percatado de la agudeza de sus ojos, con las fotos con le toma a Aitana y con las que ha ganado miles de “likes” en sus redes sociales.

Aunque en esta publicación Aislinn quiso resaltar el gran trabajo de Alessandra Rosaldo como fotógrafa, también vale la pena destacar su labor como modelo, pues previo a esta imagen había compartido una, al lado de Kailani, en la que luce muy bien, sólo que tomada por Mauricio Ochmann.

Si bien sí han compartido varias imágenes de sus vacaciones familiares por Marruecos, la restricción que Eugenio Derbez les impuso al prohibirles conectarse a las redes sociales, impidió que conozcamos todo el material fotográfico, aunque queda esperar a que sea él quien lo comparta, tal como lo prometió antes de emprender esta aventura.

Debido a la poca información que dieron al emprender este, su primer viaje juntos, dieron pie a que se generaran varias especulaciones la más sonada apuntaba a la grabación de un reality show, situación que ayer, a su regreso a la Ciudad de México, desmintió José Eduardo Derbez: “Hicimos nada más un viaje, con toda la familia porque la verdad ya nos hacía falta estar más juntos y estar todos conviviendo. Todo mundo dijo que fue la grabación de un reality, pero no”, declaró a Televisa Espectáculos.