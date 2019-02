La divertida respuesta de Mijares a la felicitación de cumpleaños que le envió Lucero

Siempre poniendo el ejemplo, este jueves 7 de febrero, Lucero recurrió a su cuenta de Twitter para enviarle un sentido mensaje a su exposo, Mijares, con motivo de su cumpleaños número 61. Con una foto en la que aparece el cantante fundido en un tierno abrazo con sus dos hijos, José Manuel y Lucerito, la intérprete de Electricidad escribió: “¡Feliz cumpleaños Manuelito! Que la vida te siga dando tantas bendiciones y que sigas viendo crecer felices a estos niños maravillosos por muchísimos años a tu lado”.

Ante el detalle de su exesposa, el festejado no se quedó atrás y le respondió con un texto igual de conmovedor. También a través de Twitter, el cantante le envió una foto, en su look más festivo, que acompañó del texto: “Mil Gracias Lucerito por acordarte y por tan padres palabras. Te mando muchos besos y ya celebraré después porque hoy todo el día es de ensayos porque el sábado presentamos el nuevo show de #Touramigos renovado y hay que ver todos los cambios. Aquí con mi pastel”, escribió.

Esta interacción de los exesposos en Twitter generó cientos de comentarios, la mayoría halagando la excelente relación que sostienen tras su divorcio. En diversas ocasiones, Lucero ha hablado de cómo es que ella y Mijares han conseguido llevarse tan bien: “Somos muy buenos amigos, somos socios, somos papás de nuestros hijos, somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento”, declaró el año pasado en entrevista para El Gordo y la Flaca.

Por el bienestar de sus hijos, Lucero y Mijares han sabido transformar el amor de pareja, en cariño de amigos. Siempre cómplices, recientemente ambos se mostraron orgullosos del talento de su hija Lucerito quien, a modo de regalo, grabó a dueto con su papá el tema Vencer al amor, canción que conmovió a su mamá hasta las lágrimas, según el mismo Mijares, quien así lo contó: “Le digo, ¿ya te enseñó la Beba lo que grabamos?, me dice ‘no, no, ya me lo va a enseñar’ (…) Volvimos a hablar y me dice ‘ya conoces a tu hija’ -es que la Beba es ruda- le dijo ‘Oye mami, te la voy a poner, tengo prohibido enseñarla porque todavía no ha salido el disco, pero te la voy a poner y te prohíbo llorar”.

