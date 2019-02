Juan Soler también alza la voz ante los rumores: 'Adoro a Maki'

Después de que Maki aclarara que no tiene planes inmediatos de dejar Miami (luego de que algunos medios malinterpretaran el cierre de su tienda de ropa en aquella ciudad), es ahora Juan Soler quien refrenda el cariño y buena relación que sostiene con la actriz y también desmiente que su esposa tenga planes de viajar a México, donde él reside desde hace dos años.

Luego de que comenzara a replicarse el rumor de que Maki podría estar planeando mudarse a México, Juan Soler aprovechó el micrófono de Intrusos para aclarar que la actriz seguirá viviendo en Miami donde sus hijas, Mia y Azul, van al colegio y tienen su vida: “Eso es mentira. Ella está muy bien Miami y allá está con toda la familia y con mis dos nenas”, explicó.

En esta entrevista, Juan Soler quiso dejar claro que entre él y la mamá de sus hijas no hay más que amor, situación que ha hecho que esta separación se haya dado en los mejores términos: “Quiero mucho a Maki, adoro a Maki, de hecho, pero las circunstancias no se dieron, yo llevo dos años yendo y viniendo y, la verdad, desgasta mucho y… ya. Es eso, no tengo enojo, no tengo nada más que agradecimiento con Maki, entonces no hay porqué llevarse mal”. Sobre cuál fue la razón que los llevó a decidir darse un tiempo, Juan prefirió guardarse los detalles: “Mira es una decisión muy personal de Maki. En este momento me encantaría tener a mis hijas conmigo, definitivo”, comentó.

Estas declaraciones de Juan Soler confirman lo que ayer ella publicó en su cuenta de Instagram donde, a través de dos historias, reveló que fue ella quien quiso separarse, además dijo que espera que esta situación sea temporal: “Por este medio quiero aclarar que @Juansolervalls jamás me ha sido infiel, que es el hombre más respetable que conozco. La decisión de tomarnos un tiempo fue totalmente mía, por razones personales. Juan ama a su familia por sobre todas las cosas y jamás haría nada para perjudicarla”, se lee en la cuenta de la actriz.

Maki pidió respeto para Juan, pues resaltó el hecho de que él está atravesando por esta situación solo en México: “Este es un momento muy duro para todos, pero sobre todo para @Juansolervalles que se encuentra solo en México luchando para seguir adelante con sus obligaciones, lejos de sus hijas y de su casa. Por favor respeten su integridad como hombre, no hagan más difícil este momento que esperamos sea temporal”, finalizó.